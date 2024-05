La piazza monzese trasformata in una grande palestra a cielo aperto

Un grande tappeto colorato sul quale saltare, correre, giocare e fare esercizio. Questa mattina, venerdì 10 maggio, piazza Trento e Trieste si è presentata in una veste insolita. Animata dall’allegria di 500 studenti che l’hanno “occupata” per il progetto Sport per te. Una mattinata di sport e divertimento che prevede la partecipazione di ben 24 classi (prime e terze) delle scuole primarie statali di Monza per un totale di 500 bambini e 72 docenti in totale.

Nell’arco della mattinata, alunni e insegnanti si sono cimentati in un vero e proprio circuito di “sport”: ginnastica, pattinaggio in linea, judo, tennis/padel, calcio, basket, yoga e psicomotricità, volley e danza.

Tante le società sportive monzesi coinvolte nel progetto annuale e in questo evento finale con i bambini: Nuova artistica Monza, Aso S. Rocco, Gerardiana, Sanfru Basket, Scuola di Judo Monza, Ronin, la Dominante, AstroRoller Skating, Pro Victoria/VeroVolley, Freemoving, Donne Lunatiche, Palextra, GSC4 Les Petites Etoiles e Ass. Silvia Tremolada per lo sport inclusivo.

In piazza anche BrianzAcque con la distribuzione gratuita dell'acqua, e Sodexo con l'offerta di una meranda salutare (un frutto). La regia dell’evento sarà a cura di MWRadio e del Servizio Innovazione Didattica del Settore Istruzione, titolare del progetto e coordinatore di tutti i soggetti coinvolti nella manifestazione.

“L’evento - spiegano l’assessore allo Sport Viviana Guidetti e il sindaco Paolo Pilotto - sarà il coronamento di occasioni di aggregazione, esercizio e attività sportiva fornite dal progetto Sport x te ai giovani alunni delle scuole monzesi. Prosegue, in particolare, l’impegno nel coinvolgere un sempre maggior numero di bambini con disabilità, frutto anche del percorso formativo ‘Sport per te, Sport per tutti’ rivolto ai docenti degli istituti che ha registrato la partecipazione, in quest’edizione, di oltre 40 insegnanti”.