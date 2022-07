La piazza chiude alle auto (anche il parcheggio): la decisione del comune in Brianza

Piazzale Martiri Vimercatesi chiude alle auto. La piazza vimercatese da lunedì 18 luglio non è più accessibile alle auto. La decisione arriva dalla seduta della giunta comunale di mercoledì 13 luglio ed è stata adottata nell’ambito del piano più ampio di revisione della viabilità nella zona fra via Ronchi, via Manzoni e piazzale Martiri Vimercatesi, appunto, con lo scopo di moderare il traffico e garantire una fruizione in maggiore sicurezza del piazzale alberato antistante le scuole Emanuele Filiberto e Manzoni da parte di studenti, ciclisti e pedoni in genere.

“Abbiamo voluto trasformare Piazzale Martiri Vimercatesi in uno spazio sicuro, a misura di bambino. Dove prima c'era un viavai di auto in manovra per entrare e uscire dal piazzale e dai parcheggi ora ci sarà un piazzale verde e alberato interamente dedicato ai bambini e alle scuole, da poter fruire in totale sicurezza." spiega il Sindaco Francesco Cereda."Si partirà con una prima chiusura sperimentale per un anno, durante il quale verrà valutato l'impatto della scelta in vista di eventuali correttivi. Nel frattempo verrà avviato anche un percorso con le scuole per arrivare alla progettazione dell'assetto definitivo e dell'arredo urbano di quelli che vorremmo diventassero i Giardini Martiri Vimercatesi".

Con questo riassetto verranno eliminati i 16 posti auto attualmente presenti all'interno del piazzale. La dotazione di parcheggi a disposizione non verrà comunque a ridursi grazie alla recentissima apertura del nuovo parcheggio di via Manzoni - immediatamente adiacente al piazzale delle scuole e provvisto di un attraversamento pedonale rialzato ad esso collegato - che può ospitare 36 veicoli, con 2 stalli riservati ai disabili.

“L'operazione nel suo complesso quindi oltre a mettere in sicurezza il piazzale aumenterà di circa 20 posti il numero di parcheggi a disposizione, senza contare gli oltre 100 posti auto del parcheggio dei giardini Martini che si trova a poco più di un centinaio di metri da via Manzoni” spiegano dal municipio. Anche su via Ronchi è in progetto un intervento diretto alla moderazione del traffico, volto a ridurre in particolare la velocità di percorrenza dei veicoli, con una diversa ricalibratura degli spazi stradali che si affacciano su piazzale Martiri Vimercatesi e con la realizzazione di attraversamenti pedonali in quota e di una corsia riservata alla fermata degli autobus.