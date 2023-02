Lo strano ospite che da più di un mese si aggira per l'ospedale San Gerardo di Monza

Non era lì per una visita e nemmeno per un prelievo. Ma nella palazzina di accoglienza dell'ospedale San Gerardo quel piccione evidentemente era a suo agio e si trovava bene. Perchè nonostante più volte sia stato condotto all'esterno e fatto uscire è sempre tornato. E una lettrice lo ha immortalato in due diverse occasioni, a dicembre e poi a fine gennaio, quando è tornata nel nosocomio monzese.

Il volatile è stato visto all'interno della palazzina di accoglienza nell'area del bar mentre zampettava sul pavimento forse alla ricerca di qualche briciola lasciata cadere dai tavolini e poi appollaiato su un lampadario. La presenza del piccione nell'area ha anche lasciato dietro di sé qualche traccia, con escrementi sul pavimento. Anche questi immoratalati dall'utente. "Il piccione si aggira indisturbato nei pressi del bar, al piano seminterrato, e l'ho immortalato sta appollaiato su una delle plafoniere all'ingresso della palazzina, nell'atrio dove c'è il CUP" spiega la donna.

"Mi è capitato di recarmi in due occasioni in ospedale, a inizio dicembre e a fine gennaio. E mi sono accorta del piccione, e degli escrementi sul pavimento, in entrambe le occasioni. Possibile che nessuno dell'ospedale l'abbia visto e sia intervenuto?" si chiede la signora.

Ma dalla struttura sanitaria è arrivata puntuale una replica per chiarire la situazione. "I servizi competenti hanno messo in atto tutte le misure necessarie a tutela dei pazienti anche da un punto di vista dell'igiene. Qualche giorno fa si era riusciti a risolvere il problema, che si è ripresentato a causa di porte lasciate aperte, oggetto comunque di controllo da parte degli operatori. Si tratta di un caso isolato ma c'è massima attenzione da parte di tutto il personale soprattutto nei confronti degli assistiti presenti. Si sta lavorando per risolvere a breve in maniera stabile la problematica".

VIDEO | Il piccione in ospedale