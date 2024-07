"Ballare a piedi nudi sull’erba ci collega alla terra, ci porta a scoprire una parte di noi stessi... Ci fa sentire bene!". È questo l'invito lanciato dagli organizzatori per la serata di mercoledì 17 luglio, quando la Cascina Mulini Asciutti si trasformerà in una discoteca a cielo aperto nella quale sarà possibile appunto ballare a piedi nudi.

A mettere in piedi la speciale serata ("A piedi nudi nel Parco") è Creda onlus, che alla Cascina Mulini Asciutti gestisce il Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità, per raccogliere fondi a sostegno dei progetti di manutenzione e preservazione del Complesso Molitorio di Cascina Mulini Asciutti,ovvero l'antico mulino e gli altri manufatti legati alla produzione agricola realizzati all’inizio dell’Ottocento con la nascita del Parco di Monza.

La serata inizierà alle 20 con un l'apericena di benvenuto organizzato da PitaMia al quale seguirà la dal vivo con la band Oro Nero per Ballare insieme sotto le stelle la musica anni '80 e '90 e le cover degli ultimi successi. Una magica nottata di mezza estate che promette di essere divertentissima.

L’anno scorso le donazioni raccolte hanno consentito di organizzare la mostra fotografica su ambiente, clima e futuro e di completare il restauro di "Spazio Invento" con la posa della rete anti volatile in corrispondenza dell’entrata.

Come arrivare e quanto costa

Arrivati al parcheggio di Porta di Villasanta, ingresso di viale Cavriga (Monza) angolo via Farina (Villasanta), proseguire a piedi fino al termine del parcheggio, superare la sbarra, proseguire sulla stradina sterrata per 5 - 10 minuti. Dal parcheggio di via Ada Negri (Villasanta), entrare nel Parco dalla porticina pedonale di via Don Galli angolo via Ada Negri, svoltare a destra e proseguire sulla stradina sterrata per 5 minuti in bicicletta.

Tutti gli ingressi ciclo - pedonali del Parco di Monza resteranno aperti fino alle 21.30. Al termine dell'evento si provvederà ad accompagnare tutti i partecipanti alle porte di Villasanta.

La partecipazione alla serata permetterà di scegliere quale progetto sostenere con la propria donazione, con un contributo a partire da 35 euro a partecipante. Per prenotarsi cliccare a questo link.