In tv la storia Pietro, il custode monzese dal cuore d'oro

Nel quartiere Libertà, dove fino al 2015 è stato il custode della scuola Rodari, è una vera e propria istituzione. Dopo la pensione, infatti, ha scelto di rimanere a prendersi cura dei suoi piccoli alunni come volontario, restando a vivere nell'alloggio della scuola.

Non è dunque un caso che le telecamere della nota trasmissione televisiva "La volta buona", condotta su Rai 1 da Caterina Balivo, abbiano scelto di raccontare all'Italia questo pomeriggio, 3 ottobre, la storia di Pietro Sciancalepore, il custode dal cuore buono. Pugliese di nascita, trapiantato a Monza, nel 1973 ha iniziato a lavorare a scuola, come custode dell'allora scuola elementare di via Monte Grappa. L'approdo alla Rodari nel 1986, dove ha trovato la sua casa, e dove nel 2015 avrebbe dovuto lasciare la sua attività per andare in pensione. Ma che ha invece deciso poi di continuare e ancora oggi continua in veste di volontario. Tenendo d'occhio i suoi bimbi, aiutando nella mensa scolastica e occupandosi in prima persona di tutte le piccole incombenze quotidiane nella scuola. Vivendo con un mai sopito entusiasmo l'affetto e la vicinanza dei suoi piccoli ragazzi.

Un affetto così grande che a giugno le è valso anche il Giovannino d'oro - praticamente acclamato a furor di popolo, e specialmente dai residenti del quartiere Libertà - consegnatogli dal sindaco Paolo Pilotto.

Una messaggio così edificante, e costruttivo, quello del custode monzese, tale da finire appunto in tv. Insieme a tante belle immagini della primaria di via Amudsen. A raccontare con orgoglio un altro dei tanti volti belli della città. In questo caso, il volto dagli occhi buoni del custode dal cuore d'oro.