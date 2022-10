"Maggioranza piglia tutto: anche le commissioni"

"La maggioranza piglia tutto e non lascia neanche le briciole a una minoranza alla quale si chiede, però, una reale e costruttiva collaborazione". Va dritto al problema il consigliere comunale Paolo Piffer (Civicamente) all'indomani delle votazioni della presidenza di tre delle quattro commissioni consiliari. Piffer già in passato aveva chiesto alle giunte Scanagatti e Allevi la concessione di qualche presidenza o vice presidenza anche ai consigliere di minoranza. Richiesta mai accolta. E anche questa volta la richiesta viene bocciata.

"Una scelta diversa avrebbe garantito un maggiore equilibrio democratico - prosegue -. Ma la mia proposta non è mai stata accolta. Non esistono eccezioni: in politica è la regola che conferma la regola. Peccato si è persa l'ennesima grande occasione, anche questa volta non si è cambiato ritmo. Troppa retorica sul cambiamento e pochi fatti concreti".

Nella Commissione 1 (Politiche sociali, culturali e sostenibilità) sono stati eletti Ilaria Maria Guffanti (Pilotto sindaco Monza attiva e solidale) e Tullio Parrella (Azione con Calenda). Nella Commissione 2 (Politiche del Territorio, mobilità e sicurezza, opere pubbliche e decoro urbano) sono stati eletti Michele Erba (Pd) e Lorenzo Spedo (LabMonza). Nella Commisisone 4 (Affari generali, partecipazione e politiche giovanili, comunicazione, rapporti istituzionali, sport, istruzione e personale, legalità) Francesco Racioppi (LabMonza) e Sergio Tiziano Visconti (Pilotto sindaco Monza attiva e solidale).