"Perché siamo qui?": la domanda del sindaco Pilotto a tutti i monzesi

In occasione delle celebrazioni per il 79esimo anniversario dalla Liberazione questa mattina, 25 aprile, il sindaco Paolo Pilotto ha tenuto un discorso pubblico presso il monumento ai Caduti in piazza Trento e Trieste per spiegare il senso dell'importante ricorrenza storica. Ad assistere al discorso centinaia di cittadini che fin dal primo mattino sono scesi in strada.

Le parole del sindaco

Come da tradizione la giornata si è aperta con la celebrazione della messa nella cappella del cimitero urbano di viale Ugo Foscolo alla quale è seguita la deposizione di una corona di alloro al campo dei Caduti della Resistenza alla stele Anei (Associazione nazionale ex internati) e al campo dei Caduti di tutte le guerre. Alle 10.30 il ritrovo in piazza Citterio per la formazione del corteo fino a Piazza Trento e Trieste, dove la cerimonia ufficiale è iniziata alle 11 con l’alzabandiera ed è proseguita appunto con gli interventi del sindaco Paolo Pilotto, e ancora del presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio e di Emanuela Manco in rappresentanza di Anpi e di alcuni studenti dell’Its Ferrari. Erano presenti anche le associazioni combattentistiche e d’arma con i loro vessilli e, appunto, la Triuggio Marching Band.

"Carissime cittadini - ha detto il sindaco - Perché siamo qui, oggi? Perché il 25 aprile è memoria. E noi qui vogliamo ricordare, recuperare la memoria, condividerla tra chi fu presente nei momenti della guerra e chi per motivi anagrafici non poteva esserlo, anziani e giovani, insieme. Insieme, qui, oggi, vogliamo celebrare e conoscere il senso della storia di un popolo che non deve temere di riconoscere gli sbagli del suo passato e nello stesso tempo non deve rinunciare a chiedersi ogni giorno che cosa di grande e positivo sia stato capace di fare nei momenti più difficili. Siamo qui perché non possiamo dimenticare che ci sono stati anni durissimi nella storia di noi italiani, quando il linguaggio della violenza e della prevaricazione pareva avere preso il definitivo sopravvento, e la cancellazione delle libertà era divenuta uno degli strumenti di governo di un popolo, avvelenando prima i rapporti umani e sociali, e poi proiettando una intera nazione nella follia di una guerra di aggressione".

"Conoscere è l'antidoto alle sofferenze e alle ingiustizie"

"Ricordare, conoscere, riflettere ci consente di cercare i germi di 'quell’uovo del serpente' da cui scaturisce il dolore, la sofferenza, l’ingiustizia e di cercare cercare gli antidoti alla violenza, all’inimicizia, al sopruso. Perché siamo qui? Perché il 25 aprile è storia. È il giorno della fine del secondo conflitto mondiale sul suolo della nostra nazione ma anche il giorno che esalta i valori di libertà, dignità umana e democrazia offuscate per molti anni dalla dittatura e dal nazifascismo, prima, e dalla guerra, poi".

Uomini e donne che volevano la libertà

La riflessione di Pilotto si è poi concentrata sui protagonisti della Resistenza: "Siamo consapevoli che ciò che siamo oggi è il frutto dell’impegno e dell’azione di molte persone che ebbero una grande fiducia nei principi di solidarietà, fraternità e giustizia, protagoniste di una Resistenza espressa in molti modi. Molti, rifiutando la logica della sopraffazione e della violenza, persero la loro vita. Altri, in nome di quella speranza e di quella fiducia, furono tra i fautori della ricostruzione del nostro Paese. Tra i primi e tra i secondi c’erano donne e uomini conservatori e progressisti, credenti e non credenti, analfabeti e colti, civili e militari, imprenditori e operai, uniti dall’idea di una nazione che non aveva bisogno della violenza, ma di libertà, giustizia, pace. La risposta al buio precedente fu il lavoro, la scrittura della Costituzione, la nascita della Repubblica, lo sviluppo di una nazione democratica, lontana dai dispotismi e dalla teorizzazione della violenza. Quello spirito oggi sembra vacillare. Per questo abbiamo più che mai bisogno degli esempi di donne e uomini che indicarono la strada per convivere pacificamente, per rispettare i diritti umani, per scongiurare nuove guerre e cooperare tra popoli e nazioni".

Il 25 aprile è anche uno sguardo al futuro

"Perché siamo qui? Perché il 25 aprile è anche uno sguardo verso il futuro. La preziosa eredità di quei giorni di liberazione e di riscatto ci sollecita a considerare come le conquiste di ottant’anni fa non siano scontate o acquisite una volta per tutte, ma vadano custodite e alimentate giorno per giorno, vivendo all’altezza di coloro che ci hanno preceduto e continuando ad alimentare la passione civile e la partecipazione alle sorti e al destino delle proprie comunità".

L'importanza della Costituzione

Infine la riflessione di Pilotto sulla Costituzione: "Dovremmo considerare la Costituzione italiana, nata dalla Resistenza, come il momento fondante di una storia e di una memoria condivisa. Una Costituzione, vale la pena rimarcarlo, che ha consentito libertà di parola, di voto e addirittura di veder presenti in parlamento esponenti che contestavano quella stessa Costituzione nei suoi fondamenti. È anche per questo che, pur con rispetto per chi pensa che ci siano celebrazioni civili dal diverso valore, ricordo che dobbiamo ancora alle nostre madri e ai nostri padri il merito di una sorta di lezione silenziosa che ci hanno lasciato attraverso la definizione delle principali celebrazioni del nostro paese: il 25 aprile, il 2 giugno, il 4 novembre, tra loro collegate per ricordare aspetti fondamentali del nostro essere italiani. Nessuna di queste appartiene più a qualcuno e meno ad altri, perché ognuna di esse rappresenta valori costituzionali. Recuperarne il senso è possibile, e lo possiamo fare insieme, senza divisioni e senza dolorosi distinguo".