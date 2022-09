Pio e Amedeo al Gp incontrano Hugh Grant: ecco che cosa succede

Quando arrivano creano scalpore. Pio e Amedeo (all'anagrafe Pio D'Antini e Amedeo Grieco) i due comici foggiani sempre a caccia di vip non si sono lasciati scappare l'appuntamento mondano del Gran Premio di Formula 1 di Monza.

Anche loro a caccia di personaggi famosi: non per farsi immortalare con selfie o chiedere autografi, ma per invitarli alla loro trasmissione. A finire nella rete l'attore britannico Hugh Grant. Pio e Amedeo lo hanno intercettato e si sono avvicinati. Lui, naturalmente, non ha riconosciuto i due comici foggiani che, con il loro solito modo di attirare i vip quasi fossero amici da una vita, si sono avvicinati all'attore che ha fatto innamorare intere generazioni.

Parlando con il loro inglese maccheronico lo hanno invitato il 28 settembre alla loro trasmissione "Emigrates" su Canale 5. Logicamente Hugh Grant non ha capito di che cosa si trattava e con eleganza ha declinato l'invito. Pio e Amedeo hanno risposto a modo loro mandandolo a quel paese. Il tutto, naturalmente immortalato dai social. Il video, finito sulla pagina Facebook del simpatico duo, è diventato subito virale.