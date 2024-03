La Brianza ancora sott'acqua: oltre 20 interventi e un albero caduto sulla linea elettrica

Una serata e una notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco del comando di Monza. A causa delle forti piogge che dalla serata di sabato 30 marzo si sono abbattute sul territorio e che proseguono anche questa mattina, domenica 31 marzo, i pompieri sono stati impegnati in oltre 20 interventi.

L'intervento più impegnativo a Camparada, in via Cappelletta, dove un albero di alto fusto si è abbattuto sulla linea elettrica causando un disservizio nella zona e bloccato una via secondaria che porta alle case. Poi tantissime le segnalazioni di allagamenti. Tra i casi più gravi l'allagamento di un negozio a Monza. Una libreria in via Rota è finita sott'acqua: a mollo tappeti e danni alle librerie sulle quali sono accatastati i volumi.