Temporali e grandine di nuovo su Monza e la Brianza

Di nuovo pioggia, vento e grandine su Monza e sulla Brianza. Poco dopo le 16 di oggi mercoledì 23 maggio sono riprese le precipitazioni. Rispettando le previsioni della protezione civile di Regione Lombardia che aveva emesso un nuovo avvso di criticità in codice giallo. L'allerta riguarda anche il nodo idraulico di Milano in cui ricade la provincia di Monza e Brianza: l'avviso di criticità per il rischio.

Le previsioni

"Sulla Regione prevista per la giornata di oggi 22/05 marcata instabilità con frequenti ed intermittenti rovesci e temporali, più diffusi nel pomeriggio e che potranno interessare anche la pianura. Si segnala la possibilità di fenomeni localmente forti, ma con bassa probabilità di eventi persistenti e organizzati. Attenuazione dei rovesci entro sera. Il transito sull'arco alpino di un impulso più instabile associato alla depressione che persiste sull'Europa, porterà precipitazioni sparse dalla mattinata di domani 23/05, a prevalente carattere di rovescio e temporale" si legge nelle previsioni del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali.

"Previsti nella prima parte della giornata fenomeni più insistenti sui settori occidentali, più diffusi dalla tarda mattinata e nel pomeriggio. Attese precipitazioni areali con cumulate tra 15 e 30 mm/12h sui settori occidentali e la pianura, con possibili picchi isolati tra 30 e 50 mm/12h nelle zone interessate dai nuclei temporaleschi. Si segnala che saranno possibili temporali a tratti persistenti, con probabilità medio-bassa di fenomeni forti. E' attesa inoltre un'intensificazione del vento dai quadranti Sud-occidentali sui rilievi di confine".