Pipì, vomito e rifiuti per strada e urla di notte: a Monza la protesta dei residenti

Pipì, vomito e rifiuti per strada. E urla di notte. A segnalarlo un residente del centro storico, facendo seguito alla polemiche che hanno preso corpo sui social in merito ai disagi legati alla presenza di baby bang in città.

In particolare, sulle pagine di "Sei di Monza se..." un utente ha postato alcune foto di via Durini nelle quali risulta, nella notte precedente, il bivaccare sulla strada di alcuni facinorosi. Si vedono infatti i segni dell'urina sui muri e sull'asfalto, alla stregua di un bagno pubblico, e ancora vari rifiuti e bottiglie sparsi in giro. "Questa notte ho udito grida belluine per strada come se si stessero scannando - si legge nel post - E al mattino pisciate ovunque, vomitate e rifiuti di ogni tipo".

"Vista la scarsa illuminazione, evidentemente quei giovani possono approfittarne" ha poi aggiunto il residente.

Una situazione difficile, che anche molti altri utenti della pagina Facebook cittadina hanno sottolineato. Rimarcando nuovamente il problema della poca sicurezza in città, soprattutto di sera e di notte, e in particolare nel centro storico, dovuta alla presenza di bande di giovani e di persone poco raccomandabili. "Mio figlio è stato aggredito minacciato con un coltello picchiato per 20 euro - si legge fra i vari post - Settimana scorsa di sabato, di sera, lui e un suo amico correndo sono tornati a casa perché un gruppo di ragazzi li ricorreva per picchiarli". "Il centro di Monza e zone limitrofe ormai sono piazze di spaccio alla luce del sole" ha raccontato un utente. "Mentre ero su corso Milano mi hanno sfilato il portafoglio dalla borsa. Ora nn ci passo più e faccio un giro più largo" ha invece raccontato un altro.

Un problema che l'amministrazione Pilotto sta attenzionando e per il quale ha anche intensificato in controlli in collaborazione con la polizia locale.