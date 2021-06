"Per contrastare la delinquenza sui mezzi pubblici viaggi gratis per i militari dell'esercito"

Bus e pullman gratis per i militari per garantire un viaggio sicuro agli utenti e ai conducenti. La proposta verrà presentata nei prossimi giorni al Pirellone dal consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta.

Un’interrogazione che nasce in Brianza. Durante il consiglio comunale di Monza dello scorso 31 maggio, il consigliere del Carroccio Salvatore Russo aveva sollevato il problema. Su molti bus che attraversano il capoluogo brianzolo ci sono bande di ragazzi che arrivano dalla Brianza e dalla periferia milanese che minacciano, insultano e spesso vandalizzano i mezzi. Russo avanzava la proposta di far “presidiare” le tratte più a rischio dall’esercito o dalla vigilanza privata.

Proposta che il consigliere Corbetta adesso porta in consiglio regionale. “Sugli autobus di linea, come dimostrato dalle tante notizie di cronaca, occorre una maggiore sicurezza - spiega -. Periodicamente apprendiamo di aggressioni o di risse che avvengono sui pullman di linea. Un fenomeno che, purtroppo, scoraggia le persone dall’utilizzo dei mezzi, favorendo il trasporto privato”.

Da qui l’idea di incentivare la presenza dei militari. “Sul fronte della sicurezza - continua Corbetta - non dobbiamo rinunciare ad ogni tipo di opportunità e di risorsa che possa rendersi disponibile. Penso ad esempio all’impiego di guardie giurate, da utilizzare partendo dalle linee più a rischio e l’opportunità di coinvolgere le Agenzie del Trasporto Pubblico per il raggiungimento di questo obiettivo, anche con un indirizzo preciso nei prossimi bandi del Tpl”.

“Regione Lombardia – conclude Corbetta - riconosce ai rappresentanti delle forze dell’ordine il diritto di viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi pubblici. La presenza delle divise a bordo rafforza in maniera importante la sicurezza. Credo che questo diritto vada esteso, per tutto il territorio regionale, anche ai militari dell’esercito italiano, che attualmente possono viaggiare in maniera gratuita solo sui treni regionali”.