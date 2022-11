Il comune brianzolo che ha vinto il bando regionale per la piscina

Il comune di Concorezzo in sinergia con la società concessionaria della piscina, si è aggiudicato un bando regionale per lavori di efficientamento energetico del centro natatorio di via Pio X. Il contributo stanziato è di 340 mila euro circa e andrà a coprire fino all’80% della spesa dei lavori previsti per la piscina di via Lazzaretto. Il comune di Concorezzo interverrà, invece, per coprire il 20% dell’investimento necessario. Il fondo regionale è di 24 milioni di euro, suddivisi in 80 comuni lombardi (sette brianzoli, tra cui Concorezzo).

Investimento di 425 mila euro

I lavori previsti riguardano tre aspetti specifici e prevedono un investimento di circa 425 mila euro complessivi. Il primo step degli interventi è relativo alla realizzazione di una pompa per recuperare il calore emesso dall’unità di aria calda della piscina. Questo intervento consentirà un risparmio di circa 115 tonnellate di co2 all’anno. La seconda fase dei lavori prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della piscina, che a regime potrà garantire un risparmio indicativo di 44 tonnellate di co2 ogni anno. Il terzo intervento è relativo alla domotizzazione della gestione degli impianti della struttura che potrà comportare a sua volta un risparmio di 29 tonnellate di co2 all’anno.

Lavori conclusi entro ottobre 2023

Gli interventi sono ora in fase di programmazione e il cronoprogramma prevede la fine dei lavori per ottobre 2023. Gli effetti degli interventi di efficientamento energetico daranno pertanto riscontro a partire dalla stagione termica 2023/2024 “I tre interventi previsti sono stati programmati, insieme al gestore della piscina, in un’ottica di contenimento dell’utilizzo dell’energia - ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio -. Si tratta evidentemente di un lavoro estremamente necessario in questo momento in cui il caro bolletta sta colpendo tutte le realtà, sia pubbliche che private. In prospettiva futura i lavori previsti grazie all’aggiudicazione di questo bando, ci garantiranno di avere a disposizione un centro natatorio all’avanguardia anche sotto l’aspetto energetico e gestionale. L’attenzione dell’amministrazione comunale sugli impianti sportivi è certamente alta. Con la riqualificazione della piscina aggiungiamo un tassello in più al grande lavoro che il settore Lavori pubblici sta facendo in ambito sportivo. Ricordiamo infatti la riqualificazione della pista di atletica, della pista di pattinaggio e del tennis. Senza dimenticare i lavori in corso per il nuovo campo da basket al parco Scaccabarozzi”.