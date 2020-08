Seregno, bambini e ragazzi entrano gratis in piscina: torna l'iniziativa estiva

Ad agosto i bambini e i ragazzi fino ai 14 anni di età a Seregno entrano gratis in piscina. E' stata confermata anche quest'anno infatti l'iniziativa "Io entro Gratis" in collaborazione con il Centro Sportivo Trabattoni riservata ai giovan residenti in città e promossa dall'Amministrazione Comunale - Servizio Sport ed attività giovanili.

Grazie ad un accordo tra l’Amministrazione Comunale e AEB S.p.a. , anche quest'estate bambini e ragazzi residenti a Seregno, potranno entrare gratuitamente presso le piscine del Centro Sportivo "U. Trabattoni" in Via G. Colombo - zona Porada. I ragazzi potranno accedere gratuitamente presentandosi direttamente alla Reception del Centro Sportivo con un documento d'identità; i minori di anni 11 dovranno essere accompagnati da un adulto.

Per l'ingresso in piscina è necessario compilare l'autocertificazione scaricandola dal sito di AEB S.p.A. o compilandola sul posto. Gli accessi gratuiti saranno fruibili fino ad esaurimento dei posti disponibili.