500 ingressi gratuiti nella piscina brianzola: ecco dove e come richiederli

Ancora tuffi gratis per gli under 12 di Seregno. La giunta comunale, guidata dal sindaco Alberto Rossi, ha messo a disposizione altri 500 ingressi gratuiti destinati ai bambini e ai ragazzi residenti a Seregno. Tuffi gratis nella piscina del centro sportivo Trabattoni (zona Porada) fino al 3 settembre per gli under 12 residenti a Seregno.

“Quest’anno l’iniziativa dei biglietti gratuiti ad agosto a disposizione degli under 12 per la piscina al Centro sportivo Trabattoni ha riscosso davvero un grande successo - posta il sindaco sul suo profilo Facebook -. I biglietti a disposizione, il cui numero avevamo stabilito sulla base delle esperienze degli anni precedenti, sono andati esauriti molto prima della fine del mese. Per questo motivo insieme alla giunta abbiamo deciso di mettere a disposizione altri 500 ingressi, sempre destinati ai ragazzi e alle ragazze residenti a Seregno, validi fino al 3 settembre”.

I ragazzi, accompagnati da un adulto, potranno accedere gratuitamente presentandosi direttamente alla reception del Centro Sportivo, con un documento d'identità (i minori privi di documento di identità non potranno beneficiare dell'opportunità) ed aver compilato apposito modulo che verrà consegnato all'ingresso. La proposta è riservata ai bambini residenti a Seregno ed è usufruibile da lunedì a sabato (no domenica).