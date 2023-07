Estate in città senza rinunciare a un tuffo in piscina, gratis. Torna a Seregno l'iniziativa "io entro Gratis" rivolta a bambini fino a 12 anni promossa dall'amministrazione comunale - Servizio Sport e Giovani. Anche quest'anno, durante il mese d'agosto, bambini e ragazzi residenti a Seregno potranno entrare gratuitamente presso le piscine del Centro Sportivo "U. Trabattoni" in Via G. Colombo, 12 - zona Porada..

I ragazzi, accompagnati da un adulto, potranno accedere gratuitamente presentandosi direttamente alla Reception del Centro Sportivo, con un documento d'identità (i minori privi di documento di identità non potranno beneficiare dell'opportunità) ed aver compilato apposito modulo che verrà consegnato all'ingresso.

La proposta è riservata ai bambini residenti a Seregno ed è usufruibile da lunedì a sabato (no domenica) a partire dal 1 agosto fino al 31 agosto. "Gli accessi gratuiti saranno fruibili fino ad esaurimento dei posti disponibili" specificano dal municipio.