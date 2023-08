Pisolo e Charlie i due cani "scambiati" per peluche e dopo 10 giorni riportati in canile

Belli, simpatici, allegri e giocherelloni. Ma dopo neanche 10 giorni dall’adozione sono finiti di nuovo in canile. Una triste storia quella che arriva dall’associazione Una luce fuori dal lager rifugio di Uboldo, in provincia di Varese. Con i volontari che lanciano un appello anche in Brianza: “Pisolo e Charlie cercano una famiglia, ma ricordatevi che non sono due peluche”. I due cani (Pisolo 7 mesi, taglia piccola) e Charlie (3 mesi, taglia media) sono stati adottati il 23 luglio, ma dopo pochi giorni sono stati riportati nel rifugio.

Il motivo? “Sono cuccioli di cane e non peluche - si legge sulla pagina Facebook dell’associazione che cerca per i due cani un’adozione anche a Monza e Brianza -. Vergogna. Solo una persona con un cuore di pietra può compiere un gesto del genere”. È grande lo sconforto dei volontari che ricordano che l’adozione deve essere consapevole, nella certezza che quando si aprono le porte della casa e del cuore a un animale lo si fa per sempre, tenendo conto delle esigenze dell’animale, anche in base alla sua età. “Saperli nel box ci fa stare male, va benissimo anche un’adozione separata”.Pisolo e Charlie si affidano in Lombardia, Piemonte, Liguria e Emilia Romagna dopo colloquio conoscitivo. Sono già vaccinati e microchippati.

Per informazioni e adozione mandate un messaggio di presentazione WhatsApp al 3339521373 o al 3381658329 oppure scrivete una mail all'indirizzo canilisaronno@gmail.com