Da Monza si va a sciare a Milano: è pronta la pista da sci (gratuita). Le foto e come prenotare

Lo avevamo già anticipato ma ora tutto è pronto e la pista da sci in centro Milano fino al 27 novembte 2022 sarà aperta. Una vera occasione anche per i monzesi che non vogliono andare troppo lontano per fare una sciata. Oltretutto quello che caratterizza l'area non è solo la pista ma tutto il villaggio, lo "Swiss winter village di Milano" con chalet tradizionali. Poi ovviamente in piazza Gae Aulenti, è stata montata una pista da sci sintetica sulla quale si potrà sciare e usare lo snow tube, ovvero il gommone sulla neve. L'impianto, realizzato e promosso dall'ente del turismo della Svizzera (in partnership con Trenitalia), ha come obiettivo principale quello della promozione dello stato elvetico in Italia.

Come prenotare la lezione da sci a Milano

Sul sito ufficiale è possibile prenotare una lezione. "Puoi vivere l’aria di montagna tra Igloo e chalet decorati. Per conoscere tutte le novità dell’inverno svizzero, gli sport invernali e i mercatini di Natale vieni a trovarci in Piazza Gae Aulenti e prenota una lezione di sci gratuita con i maestri della Giorgio Rocca Ski Academy! L’attrezzatura te la diamo noi", scrivono gli organizzatori (qui il link per le prenotazioni).

La lezione ha una durata di 40 minuti, tra preparazione e restituzione materiale. Chi si presenta con un ritardo di 10 minuti perde la lezione di sci. Le lezioni sono aperte a partire dai 4 anni ma i minorenni devono essere accompagnati da un tutore legale. Per motivi assicurativi è obbligatorio firmare una manleva in loco presentando un documento d’identità valido. La pista accoglierà scolaresche, associazioni sportive dilettantistiche ma anche singole persone interessate.

La pista da sci in centro a Milano: foto