La pizzeria brianzola che anche il senatore canadese ci invidia

La meravigliosa storia di Pizzaut è arrivata fino in Canada. O meglio fino al Senato canadese. Dove pochi giorni fa il senatore Tony Loffreda - in carica dal 2019 come rappresentante del Quebec - ha raccontanto la realtà di Pizzaut. Quella pizzeria "speciale", unica nel suo genere in Italia e in Europa, dove in cucina e in sala lavorano persone autistiche.

Così che l'esperienza della pizzeria di Cassina de' Pecchi, nel Milanese, è arrivata anche Oltreoceano, come modello da seguire. Grande l'emozione di Nico Acampora, il papà brianzolo fondatore di Pizzaut, che è al settimo cielo: la sua intuzione ha fatto centro non solo in Italia, ma persino all'estero. Dove è stata presentata come un esempio virtuoso da seguire.

"Non so come il senatore faccia a conoscere Pizzaut, ma so che le persone autistiche purtroppo ovunque hanno meno oppurtunità e diritti degli altri - scrive sulla sua pagina Facebook -. So che se PizzAut può smuovere anche solo una goccia nell'oceano dell'indifferenza io sono felice e tutta questa fatica è ripagata. So che mi sono inventato questo progetto con grande sacrificio ma mai avrei pensato si potesse arrivare così lontano. So che mi sento emozionatissimo ...e anche un po' in ansia da prestazione".

Acampora è al settimo cielo. Pizzaut sta richiamando tantissimi clienti, non solo dalla Lombardia. La sera per un tavolo bisogna prenotare con due mesi di anticipo. Ma quello che maggiormente lo rende felice è la riposta dei suoi ragazzi. L'impegno e l'entusiamo con cui vanno al lavoro, e i passi in avanti fatti nella vita di tutti i giorni con i traguardi importanti di andare al ristorante (ma non solo) da soli, di avere imparato una professione e di svolgerla al meglio.

"Cercherò di contattare il senatore canadese - aggiunge Acampora -. Vorrei però condividere questa gioia e questa responsabilità con tutti gli amici di PizzAut: i ragazzi, i genitori i volontari, i sostenitori e con tutti le persone che scelgono di venire a mangiare da noi perchè hanno il desiderio di costruire un mondo migliore...e lo voglio condividere anche con i nostri hater...anche voi siete sempre uno stimolo".

Intanto a Monza i lavori proseguono nell'attesa di inaugurare tra alcuni mesi il nuovo locale Pizzaut che sorgerà nella ex area della Philips e che darà lavoro a una ventina di persone autistiche precedentemente formate nella nuova AutAcademy di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano.