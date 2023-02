Da Esselunga le chiacchiere di PizzAut, i dolci di carnevale buoni e solidali

"Le nostre sono chiacchiere concrete". Così ironizza Nico Acampora, il papà di PizzAut, sull'ultima (in ordine di tempo) iniziativa promossa per raccogliere fondi per l'apertura del nuovo ristorante PizzAut a Monza.

In queste settimane di carnevale nei punti vendita di Esselunga è possibile trovare le chiacchiere di PizzAut. Uno dei dolci tipici di carnevale che però quest'anno hanno anche una valenza sociale. "PizzAut sta aprendo un secondo ristorante a Monza per dare lavoro, speranza e dignità ad altri ragazzi autistici - spiega Acampora -. Una cosa molto concreta, mica chiacchiere. Questa volta PizzAut ha deciso di fare cose giuste e concrete facendo proprio...le chiacchiere".

Chiacchiere che si possono acquistare da Esselunga e il cui ricavato verrà devoluto totalmente al progetto PizzAut. Intanto Acampora lancia anche un'idea per la festa di San Valentino. Invece di rose, cioccolatini e fiori il papà di PizzAut invita a regalare a chi si ama una gift card di PizzAut. "Non solo per regalare la pizza più buona della galassia conosciuta - conclude -. Ma anche per nutrire l'inclusione".

PizzAut ha sede a Cassina de' Pecchi, nel Milanese, ma tra pochi mesi aprirà il secondo locale anche a Monza, nell'ex hub dell'area Philips. Il locale si estenderà su uno spazio di 1.200 mq. "Dove potremo far lavorare altri 25 ragazzi autistici, dando loro dignità, competenze e speranza di un futuro migliore - ricorda Acampora -. Un ristorante di 1200 mq dove faremo Aut Academy, un'accademia formativa dove poter formare altri ragazzi autistici al mondo della ristorazione in una cucina ampia oltre 200 mq. Un ristorante di 1200 mq dove costruiremo 2 alloggi come palestra di autonomie per i ragazzi, dove potranno sperimentare la vita autonoma".