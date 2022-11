Anche una pizzeria brianzola molto 'speciale' nella guida Gambero Rosso 2023

La pizza più buona della galassia conosciuta entra nella guida Gambero Rosso 2023. Un importante riconoscimento quello raggiunto dalla pizzeria di Cassina de' Pecchi, nel milanese, gestita da persone autistiche.

Ad annunciare l'importante riconoscimento è stato il brianzolo Nico Acampora, il papà di Pizzaut, che con un video su Facebook ha mostrato il bollino che la prestigiosa guida ha conferito alla pizzeria. Un bollino, esposto all'ingresso, dove si certifica che Pizzaut fa parte delle migliori attività di ristorazione di Milano e delle province della Lombardia per il 2023.

"Per qualcuno potrà sembrare un riconoscimento da poco - commenta Acampora -. Ma per noi e per i nostri ragazzi è importantissimo. Per noi è motivo di orgoglio essere entrati a far parte della guida Gambero Rosso che già aveva elogiato, non solo il nostro progetto, ma soprattutto la bontà delle nostre pizze".

Una pizza talmente buona quella preparata, sfornata e servita dallo specialissimo team che ogni giorno e ogni sera vede arrivare clienti non solo dalla Brianza e dalla Lombardia. Nei giorni scorsi a far tappa nella pizzeria di Cassina de' Pecchi anche una delegazione dalla Corea del Nord. Un gruppo di persone che, particolarmente sensibili al tema della disabilità e in particolare dell'autismo, avevano voluto conoscere di persona Acampora e i suoi ragazzi, ma soprattutto mangiare questa famosa pizza che ormai ha conquistato migliaia di persone. E persino gli esperti buongustai del Gambero Rosso.