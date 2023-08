La speciale pizzeria di Monza che per una settimana va in trasferta a Rimini

Pizzaut si trasferisce per una settimana a Rimini e diventa la pizzeria del Meeting. Ad annunciarlo è stato il fondatore Nico Acampora. "Dal 20 al 25 agosto allestiremo una vera PizzAut all'interno di un padiglione della Fiera. Un PizzAut vero con 200 posti a sedere dove, da Monza, abbiamo già trasferito i nostri Forni Speciali" ha spiegato.

Saranno presenti anche i PizzAutoBus gli speciali food truck che saranno operativi all'interno della Fiera. E il "trasloco" vedrà protagonisti anche i ragazzi. "Alle 4 di questa notte sia io sia papà Enrico saremo in autostrada e domani mattina saremo già operativi, mentre i ragazzi AUT arriveranno il 19 agosto per iniziare a lavorare il 20. Fare un ristorante ex novo e per solo 5 giorni è una straordinaria sfida per noi e per i ragazzi...una sfida che ci dirà anche quanto sia esportabile o meno questo progetto" ha detto.

"Rimanete vicini a noi, per favore" ha concluso, condividendo come sempre sui social sfide e progetti della realtà che a Monza lo scorso 1 maggio ha aperto il secondo ristorante gestito da ragazzi autistici.