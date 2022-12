La pizzeria brianzola chiusa per le feste per far stare i dipendenti con le famiglie

Mentre i loro colleghi per i giorni di festa saranno indaffarati in cucina e in sala a preparare e servire i clienti, i pizzaioli e i camerieri di PizzAut staranno tranquillamente a casa a festeggiare insieme ai loro cari.

Succede da PizzAut la prima pizzeria in Italia gestita da persone autistiche che in aprile aprirà un grande locale anche a Monza. Per adesso nel ristorante di Cassina de' Pecchi (nel milanese) la scelta è quella di tener chiusi nelle giornate del 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1, 2 e 3 gennaio. Una scelta maturata in questi ultimi giorni e che il muggiorese Nico Acampora - il 'papà' di Pizzaut - ha spiegato con un post sulla pagina Facebook del locale.

"In molti mi stanno chiedendo se PizzAut sarà aperta a Natale e a Capodanno organizzando i classici cenoni - spiega Acampora sui social -. Io sono contento di queste richieste che vivo come dimostrazioni d'affetto ma ho preso un decisione già lo scorso anno. In molti mi scrivono dicendomi che il ristorante lavorerebbe tanto e sarebbe pieno...".

Ma Nico ha deciso in modo diverso. "PizzAut rimarrà chiusa - prosegue -. Il ristorante sarà chiuso per consentire ai suoi meravigliosi ragazzi e dipendenti di trascorrere le festività con i propri genitori ed in famiglia. Saremo chiusi il 24/25/26 dicembre oltre al 31/1/2/3 gennaio. Noi saremo chiusi per stare in famiglia...ma voi stateci vicino...perché anche voi siete un po' la nostra famiglia".

Intanto procedono senza sosta i lavori (e la raccolta fondi) per la realizzazione della pizzeria anche a Monza. Il locale sarà inaugurato il 2 aprile 2023 nell'Energy Spring Park il grande quartiere che verrà realizzato nell'ex area Philips di viale Campania. Il locale si estenderà su 1.200 mq. "Dove potremo far lavorare altri 25 ragazzi autistici, dando loro dignità, competenze e speranza di un futuro migliore - ricorda Acampora -. Un ristorante di 1200 mq dove faremo Aut Academy, un'accademia formativa dove poter formare altri ragazzi autistici al mondo della ristorazione in una cucina ampia oltre 200 mq. Un ristorante di 1200 mq dove costruiremo 2 alloggi come palestra di autonomie per i ragazzi, dove potranno sperimentare la vita autonoma".

Ma per realizzare questo grande progetto nei tempi previsti da Acampora e dai suoi ragazzi c'è bisogno dell'aiuto di tutti: le aziende che vogliono sostenere la pizzeria dove viene sfornata la pizza più buona della galassia conosciuta possono inviare un'email a direzione@pizzaut.it; i privati che desiderano fare una donazione possono andare sul sito www.pizzaut.it.