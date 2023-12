PizzAut da oggi entra in ospedale, ma non per portare la pizza

PizzAut entra in ospedale. Questa mattina lezione per i medici e gli infermieri dell’ospedale San Raffaele di Milano: a salire in cattedra gli specialisti di PizzAut, la prima pizzeria in Italia gestita da persone autistiche. Dai locali di Cassina de’ Pecchi (Milano) e di Monza alle corsie del prestigioso nosocomio milanese con la speranza di poter ripetere l'iniziativa anche in altri ospedali italiani.

In cattedra saliranno le psicologhe ed esperte di autismo Simona Ravera e Alice Nova. Le specialiste si confronteranno con i tantissimi medici e infermieri del San Raffaele che hanno aderito all’iniziativa e ai quali spiegheranno le modalità di approccio ai pazienti autistici. “Sono molto contento di questa iniziativa - ha spiegato Nico Acampora a MonzaToday -. Un’iniziativa formativa pensata in un primo momento per i medici e per gli infermieri del pronto soccorso, ma che si è rapidamente ampliata anche a quelli degli altri reparti”. Medici e infermieri sanno la difficoltà, soprattutto in pronto soccorso, di rapportarsi con i malati: la situazione diventa più complicata quando arrivano pazienti “speciali”, come i bambini e i ragazzi autistici.

“Molto spesso, infatti, i ragazzi e le ragazze autistiche hanno difficoltà a riconoscere i loro dolori, a localizzarli o hanno difficoltà nella verbalizzazione e quindi a comunicare con medici ed infermieri - spiega Acampora -. Da qui l’idea di organizzare un corso di formazione proprio per chi lavora in ospedale con il prezioso ausilio delle nostre esperte che regaleranno questa importante giornata di formazione ai medici e agli infermieri del San Raffaele, rispondendo anche a tutte le loro domande e dubbi”. Ma Acampora guarda lontano e spera che questa mattinata di formazione non sia un caso isolato. “L’idea è di portarla nel maggior numero di ospedali - conclude -. La formazione, gratuita per gli ospedali, è interamente finanziata da PizzAut onlus con la collaborazione del gruppo teatrale Noveglia che dedicò uno spettacolo teatrale proprio alla raccolta fondi finalizzato a questo progetto”.