Una battaglia per l'inclusione piuttosto "gustosa" quella che nella giornata di lunedì 22 gennaio vedrà protagonisti i ragazzi speciali di PizzAut.

Nico Acampora e la sua brigata sono infatti volati a Bruxelles per mettere piede nella cucina del Parlamento europeo a Bruxelles e dimostrare al presidente e ai commissari, sfornando le loro celebri pizze, quali possano essere le azioni da portare avanti in termini di inclusione a favore dei 6 milioni di cittadini autistici che vivono nell’Unione.

In Europa vivono quasi 6 milioni di persone autistiche che sono cittadini come gli altri ma che pure hanno meno diritti - ha spiegato Acampora, il papà dei due ristoranti inclusivi a Monza e a Cassina dove lavorano 35 ragazzi autistici - Per questo motivo prenderò un aereo insieme ad 8 ragazzi autistici e andremo a cucinare le nostre pizze a Bruxelles, ospiti del Parlamento europeo. Con me ci saranno Matteone e Riccardo a preparare le pizze, Alessandro a occuparsi del bevarage, e Beatrice, Andrea, Leonardo e Simone che serviranno ai tavoli e prenderanno le comande. Ci sarà anche mio figlio Leo, che verrà con noi pur non essendo in età da lavoro ma grazie al quale potremo raccontare le difficoltà enormi che i ragazzi autistici vivono in una scuola dove spesso non si sa nulla di disabilità e di autismo".

La speciale pizza EuropAut

Acampora e i suoi ragazzi speciali avranno dunque l'occasione, ospiti in un convegno, di avanzare proposte e riflessioni sul tema dell'autismo. Sollazzando il palato dei parlamentari. "Attraverso le nostre pizze vogliamo sensibilizzare le istituzioni europee sul tema dei diritti delle persone autistiche ma anche dimostrare con i fatti che i nostri ragazzi sanno essere una risorsa - ha sottolineato ancora Acampora - Vogliamo portare in Europa le nostre abilità e la pizza più buona della galassia conosciuta. Per questa straordinaria trasferta abbiamo realizzato una pizza speciale chiamata EuropAut, realizzata con prodotti italiani di primissima qualità".

Un altro passo in avanti per il progetto di Acampora, coraggioso innovatore già premiato con la nomina a Cavaliere della Repubblica e con la cittadinanza onoraria europea, la cui valenza è stata perfino lodata con una citazione nel discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella.