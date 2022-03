Pizzaut: ecco la pizza che domani verrà servita al Papa

Domani, venerdì di quaresima, Papa Francesco mangerà la pizza. Più precisamente la pizza "Il cantico delle creature" che i pizzaioli di Pizzaut prepararenno appositamente per lui.

Tutto pronto per la trasferta dei ragazzi autistici in Vaticano. Domani, venerdì 1 aprile, i camerieri e i pizzaioli di Pizzaut saranno ricevuti da Papa Francesco. Ma non solo. A bordo del loro truck prepareranno e serviranno la pizza al Santo Padre, ad alcuni suoi collaboratori e alti prelati, e anche agli utenti della mensa dei poveri. Per la pizza dedicata a Papa Bergoglio Nico Acampora e il suo team hanno dovuto anche fare i conti con il precetto del magro del venerdì di Quaresima.

La pizza "Il Cantico delle creature", che è la preghiera di San Francesco, è fatta di "Amata sorella acqua e farina di grano di terra che tutto sostenta e governa - si legge sulla pagina Facebook di Pizzaut -. Base rossa come il fuoco, raggiante e che ci illumina; mozzarella e patata bianca come la luna...pomodorini pachino gialli e rossi come il sole e le stelle, chiare, preziose e belle; Infine una spolverata dei fratelli vento e tempo... simbolizzati dall'aroma volteggiante di due spezie globali che uniscono i popoli..il pepe nero e la curcuma".

Ma i ragazzi di Pizzaut ci metteranno anche ingredienti speciali. Quegli ingredienti che sono alla base della preparazione di tutte le loro pizze, e soprattutto dello straordinario progetto nato da un'idea di Nico Acampora. Rendere autonomi i ragazzi autistici attraverso l'apprendimento di un lavoro. Così che in ogni pizza preparata e servita dai ragazzi di PizzAut ci sono anche amore, inclusione, lavoro, dignità e desiderio di pace in abbondanza.

"Sono emozionato - commenta Nico Acampora -. Sono a Roma non solo insieme ai ragazzi di Pizzaut ma anche con la mia famiglia. Con mio figlio Leo che è autistico. Ed è proprio per il suo futuro che ho deciso di realizzare questo straordinario progetto che presenteremo a Papa Francesco. Sto cercando di spiegare a Leo quello che sta succedendo. Leo non lo comprende fino in fondo...e forse neanche io...ma entrambe siamo felici".