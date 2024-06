I bolidi della polizia di Stato (ma non solo) in trasferta da PizzAut, ma non per una pizza

La polizia Stradale di Monza in trasferta da PizzAut. Non per una cena tra colleghi, ma per un evento speciale, per far conoscere l’attività degli agenti e soprattutto ricordare l’importanza del rispetto delle norme della strada. Ma anche per conoscere da vicino quella pizzeria dove viene preparata e servita “la pizza più buona della galassia conosciuta”, ma dove – soprattutto – ci sono decine di pizzaioli e camerieri autistici che grazie al progetto innovativo del fondatore Nico Acampora lavorano e sono autonomi.

L’appuntamento è per sabato sera, 22 giugno, dalle 18 nel locale di Monza. Lì ci saranno gli agenti della Polstrada di Monza con auto, moto e la leggendaria Lamborghini della polizia Stradale. Ma non solo: ci saranno anche i colleghi della scientifica e quelli dell’unità cinofila. Per i più piccoli verrà allestito un percorso bici completo di cartelli, mentre i ragazzi e gli adulti potranno testare l'etilometro oltre ad affrontare il percorso alcolemia con gli occhiali che simulano la guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti.

Naturalmente l'iniziativa è aperta a tutti e non solo a coloro che hanno già prenotato da PizzAut o passeranno per una pizza d'asporto. Un evento per avvicinare i ragazzi di PizzAut al mondo della sicurezza e far conoscere direttamente quello che ogni giorno fanno i nostri angeli sulla strada. Ma al tempo stesso un evento fortemente voluto dalla polizia di Stato di Monza per ringraziare i camierieri e i pizzaioli "aut" per il grande messagio di speranza e di tenacia che ogni giorno dimostrano col loro lavoro.