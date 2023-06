Il gestore del ristorante che chiede aiuto ai clienti per mettere alla prova i suoi dipendenti

“Oggi venite a pranzo senza prenotare e senza avvisarci. Naturalmente le prenotazioni già effettuate rimangono valide”. A chiederlo, con un post su Facebook, è Nico Acampora il “papà” di PizzAut la prima pizzeria in Italia gestita da persone autistiche. Il post è stato pubblicato nella mattinata di lunedì 19 giugno, con l’obiettivo di mettere ulteriormente alla prova i suoi camerieri, baristi e pizzaioli. A 50 giorni dall’inaugurazione della pizzeria monzese nell’Energy Spring Park Nico Acampora decide di far fare un passo in più ai ragazzi e vedere come reagiscono se devono gestire – come succede in un qualsiasi ristorante – la clientela del mezzogiorno che accede senza prenotazioni.

Un test per renderli più autonomi

“A Monza fin dall’apertura abbiamo optato proprio per la scelta delle prenotazioni sia a pranzo sia a cena - spiega Acampora a MonzaToday -. In questo modo i ragazzi sono più tranquilli e possono svolgere al meglio il lavoro sapendo quanti clienti via via arriveranno”. Una suddivisione per fasce orarie che, ad oggi, ha funzionato alla grande. Ma adesso Acampora ha deciso di fare un passo in più: di mettere alla prova i suoi ragazzi (20 di cui 3 assunti a tempo indeterminato e gli altri con tirocinio lavorativo retribuito) anche nella prospettiva di un futuro lavorativo nella ristorazione ma non da PizzAut. “Abbiamo deciso di iniziare il lunedì a pranzo perché è un giorno tranquillo – ha continuato -. Vediamo come va per poi capire come proseguire. Nel locale di Cassina de’ Pecchi ha funzionato e a pranzo l’accesso è anche senza prenotazione”. Un modo per aumentare, passo dopo passo, le competenze e le abilità di questi giovani lavoratori.

Staff sempre più bravo

“A oltre due mesi dall’inaugurazione del locale i ragazzi hanno fatto passi da gigante - prosegue -. Nei giorni scorsi il nostro barista ha imparato da solo anche a cambiare i fusti della birra. Un passo molto importante per la sua professionalità. Adesso vediamo come se la cavano con l’arrivo di clienti che non avevano prenotato. Il lunedì a pranzo dovrebbe essere un giorno più tranquillo: sono certo che i ragazzi supereranno alla grande anche questa prova aumentando le loro competenze, la professionalità e l’autonomia”.

Prenotazioni fino a settembre

Un bel test per camerieri, pizzaioli e baristi di PizzAut. Il locale dalla sua apertura è in continua crescita. “Non stiamo facendo questo test per attirare più clienti - precisa Acampora -. Per fortuna, ad oggi, abbiamo prenotazioni a cena fino a settembre. Ma ho deciso di farlo per aumentare gradualmente la professionalità dei ragazzi, pensando a un loro futuro nel mondo del lavoro anche in un normalissimo ristorante o in una normalissima pizzeria dove non ci sono colleghi autistici”. Intanto Acampora gongola. “In questi mesi oltre a tanti monzesi e brianzoli hanno varcato le porte di PizzAut anche tanti turisti - conclude -. Persone che arrivano da tutta Italia e che durante il loro viaggio hanno anche prenotato un pranzo o una cena da PizzAut. Recentemente sono arrivati gruppi da Siena e da Avellino e dopo aver visitato la città si fermano nella pizzeria dove viene preparata e servita la pizza più buona della galassia conosciuta”.