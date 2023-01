È dedicato a PizzAut lo spumante dell'inclusione

Uno spumante extradry, ma soprattutto uno spumante dell'inclusione con il quale celebrare i dieci anni di attività. Così ha fatto l'azienda Santero che nel fine settimana ha festeggiato i dieci anni dello spumante 958 dedicando uno spumante a PizzAut.

Una grande festa nello stabilimento piemontese in provincia di Cuneo dove sono stati invitati anche i ragazzi di PizzAut, la prima pizzeria italiana gestita da persone autistiche e che a breve aprirà un locale anche a Monza. "Santero ha dedicato al progetto PizzAut uno spumante extradry tutto italiano - ha spiegato Nico Acampora, il fondatore di PizzAut -. Si chiamerà No inclusion no party, uno spumante che darà valore a tutti i tuoi eventi di valore. Per ogni bottiglia venduta la famiglia Santero concederà una parte dei proventi alla creazione di nuovi posti di lavoro per persone autistiche. Oltre a nutrire l'inclusione, adesso si potrà anche bere".

Una grande soddisfazione per Nico Acampora e per i suoi ragazzi. Il riconoscimento di un progetto - quello di creare posti di lavoro per persone autistiche - sul quale all'inizio nessuno aveva scommesso. Tanto che mentre adesso PizzAut è conosciuta in tutta Italia e all'estero, con lunghe attese per poter cenare nel ristorante di Cassina de' Pecchi, quando anni fa quando Nico Acampora stava chiedendo aiuti per lanciare il suo progetto si è visto chiudere parecchie porte in faccia. Erano tanti gli scettici - anche tra gli addetti ai lavori – che non 'vedevano' lungo come aveva intuito Nico che voleva donare un futuro di lavoro e di dignità ai tanti ragazzi autistici che, come il suo piccolo Leo, hanno talenti da valorizzare.

E adesso Nico brinda al successo sperando di poter aprire tanti altri locali in tutta Italia per donare un lavoro vero e proprio ai ragazzi, e una certezza ai loro genitori.