Una gita...in pizzeria. Per parlare di inclusione, diritto al lavoro e Costituzione. Le classi saranno a pranzo e seduti al tavolo del ristorante discuteranno e si confronteranno, mangiando una pizza cucinata da ragazzi che, nonostante le difficoltà legate ai disturbi dello spettro autistico, si sono affermati nella loro autonomia, anche lavorativa.

Sono infatti circa 500 gli studenti delle elementari e delle medie attesi al ristorante PizzAut, l'ormai notissimo ristorante inclusivo gestito interamente da ragazzi autistici dove i docenti e gli studenti dell'istituto comprensivo Alda Faipò di Gessate - con sede a Gessate e in Brianza - hanno deciso di recarsi per sperimentare un nuovo modo di fare educazione civica. Un'uscita didattica originale, che darà la possibilità agli insegnanti di approfondire con gli studenti diversi temi di natura sociale e civica e di sensibilizzarli sul tema dell'inclusione. E sulle difficoltà che ancora oggi molti studenti "speciali" devono affrontare a scuola.

"È già capitato che da PizzAut arrivassero degli studenti, ma il più delle volte si trattava di singole classi, su iniziativa magari di un solo insegnante - ha commentato Nico Acampora, fondatore di Pizzaut - Questa volta, invece, la peculiarità sta nel fatto che l'esperienza sarà vissuta da un'intera scuola, nello specifico un intero istituto comprensivo". Non a caso le uscite didattiche saranno organizzate a gruppi di circa 60 studenti, due classi alla volta che di volta in volta si recheranno nei locali di Pizzaut a Gessate e a Monza per pranzare e fare lezione. Così da permettere a tutti gli studenti di sperimentare il curioso e innovativo metodo didattico.

"Tra le missioni di PizzAut c'è anche la sensibilizzazione e crediamo che quest'ultima debba partire dalle scuole - ha sottolineato ancora - E siamo contenti che questo istituto abbia deciso di fare questa esperienza con i bambini e i ragazzi perché offre la possibilità di tematizzare l'inclusione sia prima dell'uscita da scuola, parlandone in classe, che dopo. E' una vera e propria dimostrazione di educazione civica che permette di parlare di inclusione vera basata sui valori della diversità e della valorizzazione di ognuno. E farlo in un contesto simile è ancora più importante perché a scuola ci sono anche studenti con disabilità".

Da PizzAut, insomma, per studenti e insegnati un'esperienza di studio concreta...oltreché golosissima. A riprova che una scuola diversa è possibile.

Scrivendo a prenotazioni@pizzaut.it sarà inoltre possibile anche per tutte le altre scuole, qualora lo volessero, provare a sperimentare le "speciali" lezioni di educazioni civica di fronte alle pizza fumante cucinata e servita dai ragazzi "speciali". Gli studenti non avranno costi per l'incontro. Pagheranno solo la pizza che mangeranno e la bibita, al costo di 10 euro.