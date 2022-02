Arriva la pizzeria di Flavio Briatore: ecco i prezzi delle pizze dei vip

Flavio Briatore pianta la sua bandierina a Milano. Crazy pizza, la catena di pizzerie del gruppo Billionaire, aprirà infatti molto presto un locale sotto la Madonnina. Il ristorante, che dovrebbe inaugurare il prossimo 1 marzo, si trova al civico 1 di via Varese, tra Brera e Garibaldi. Dopo il nuovo "store" di Roma, aperto a metà febbraio, l'imprenditore di Cuneo continua la sua espansione in Italia con Crazy pizza, che può già vantare locali a Londra, Montecarlo, Porto Cervo, Arabia Saudita e Qatar.

"Con le nostre porte aperte a Roma sapevano che era solo questione di tempo prima che le stilose strade di Milano ci chiamassero", si legge sul sito del ristorante meneghino. Il locale, spiegano, sarà "immerso tra i sofisticati palazzi storici di Brera e a due passi dal cuore della modernità, Piazza Gae Aulenti". Il dehor sarà in strada, così da "catturare l'eccitazione del quartiere", mentre nel ristorante i camerieri dovrebbero esibirsi nei soliti balletti accompagnati dai fazzoletti bianchi sventolati dai clienti.

La pizza, come da tradizione di Crazy pizza, sarà senza lievito, lanciata a mano e con la crosta sottile. Ma quanto costerà? Per Milano il menù non è ancora stato presentato, ma è verosimile che i prezzi - che già in passato avevano fatto storcere il naso a molti - saranno simili a quelli di Roma. Nella Capitale una pizza "Pomodoro" - una sorta di marinara - costa 13 euro, mentre per la mergherita ci vuole 1 euro in più. Per una pizza col Patanegra - la più costosa in carta - bisogna sborsare 60 euro, mentre per una focaccia di Recco con stracchino 19 euro.