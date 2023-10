Le migliori pizze di Monza e Brianza: tutti i locali nella guida del Gambero Rosso

Quali sono le migliori pizzerie a Monza e in Brianza? A segnalare gli indirizzi imperdibili è ancora una volta la guida firmata dal Gambero Rosso. E' stato infatti pubblicato il nuovo volume Pizzerie d’Italia 2024.

Un viaggio all’interno dei migliori locali disseminati lungo lo stivale che disegna un percorso colorato di spicchi tra varianti regionali, nomi storici e nuovi format di successo capaci di regalare esperienze culinarie divertenti e di qualità. “Mentre si consumano fiumi di parole sulla crisi dell’alta ristorazione, è la pizza d’autore a marcare il territorio, sempre più sintesi di una storia nella quale grani e farine scelti direttamente dal campo, ingredienti autoprodotti, versatilità degli impasti vanno a comporre un mosaico che vale quanto, se non di più, di un classico piatto, testimoniando che con intelligenza, studio e passione si può andare oltre, senza perdere identità”, commenta Laura Mantovano, Direttore editoriale delle Guide.

Tra i 735 locali inseriti nella guida e recensiti nella "bibbia" del gusto per gli amanti dei lievitati ci sono anche diverse pizzerie e forni di Monza e Brianza. Ecco quali

Enosteria Lipen - Tre spicchi

Da diversi anni immancabile protagonista nella guida alle Pizzerie d'Italia del Gambero Rosso, anche in questa edizione spicca l'Enosteria Lipen di Triuggio che ha conquistato ancora una volta i Tre Spicchi, il massimo riconoscimento che si fa stella in quanto da oltre 10 anni consecutivi ottiene il massimo punteggio."Porto avanti il lavoro di papà e mamma anche se loro non ci sono più" ha detto al Gambero Rosso Corrado Scaglione, brianzolo di origini calabresi, che ha cominciato l’avventura di Lipen nel 1994. "La svolta, nel 2001, con la la scommessa di far gustare una pizza napoletana di qualità senza compromessi nel profondo Nord".

"Si affina di anno in anno l’avventura creativa di Corrado Scaglione all’insegna del gusto, attraverso la pizza e il suo goloso mondo. Pizza napoletana verace (in carta anche una piccola selezione di pizze in pala alla romana e al padellino) cotta nel forno a legna dopo una lievitazione di 24 ore con lievito madre. Dalla carta Margherita 3D con tre diverse tipologie di pomodoro abbinate ad altrettanti formaggi. In tema di formaggi da non perdere è la Quater Stracc. Le materie prime sono scelte con cura e valorizzati anche i prodotti locali dai salumi ai formaggi. Valida la carta delle bevande che spazia dai cocktail alle birre artigianali sino a una trentina di vini e tre Champagne in mescita. Una decina di piatti dalla cucina completano l’offerta. Tra i dolci su tutti la pastiera e la torta di mele. Premuroso il servizio" il commento al locale sulla guida.

Le altre pizzerie di Monza e Brianza nella guida

Da Bolle, a Monza - "Qui c’è l’imbarazzo della scelta per impasti e tipologie di pizza. Quelle a cornicione alto partono da un blend di farine (tipo 2 semintegrale bio macinata a pietra e tipo 0 grano tenero) lavorate con biga; quelle classiche evolute come la Pizza della Domenica o la vegana. Poi c’è la tonda special in pala (con impasto di farina di mais e buratto bio, macinate a pietra). E ancora un alto grado di idratazione e lunga fermentazione per la croccante servita in quattro tranci, con la possibilità di raddoppiare il livello di croccantezza scegliendo la versione con impasto dove vengono aggiunti sette cereali e sei semi. E ancora la tonda con impasto al 50% di grani antichi, con un cornicione basso e fragrante, quindi più digeribile. Circa 120 le etichette disponibili e una bella selezione di vini al calice. Servizio efficiente. Altra sede a Seregno (in Corso Matteotti 44)" la recenzione nella guida dove il locale figura tra quelli che hanno ottenuto il riconoscimento "Due spicchi".

Forno del Mastro, a Monza - "Adriano Del Mastro ha un curriculum fuori dal comune per un panificatore: otto anni in brigata al Reale di Niko Romito, un biennio da Gabriele Bonci e lo sbarco a Milano alla corte di Davide Longoni, diventandone il responsabile della panificazione. Era quasi scontato che il suo negozio, gestito con la moglie Emanuela Di Loreto, diventasse il numero uno per l’arte bianca in quel di Monza. Si è portato dal suo Abruzzo tante farine per pane, dolci e ovviamente la pizza. Il suo capolavoro, di scuola bonciana, è la teglia alla romana dove utilizza un impasto da farina di segale, farro e grano tenero tipo 2. Immancabili la Margherita, la Rossa, la Pala Bianca. Emerge la grande ricerca per gli ingredienti del topping ma nel repertorio entrano quelli stagionati dall’Abruzzo. Altra sede in via Vittorio Emanuele, 4D" scrive la guida del Gambero Rosso che gli ha assegnato due rotelle.

Era PIzza, Monza - "La pizza proposta è accompagnata da ottime materie prime, la carta dei vini è sempre più solida e nella proposta golosa di dessert brillano i gelati. Varie le tipologie in collaborazione con il pizzaiolo bresciano Patrick Zanoni. La Bassa è una tonda che giunge in tavola leggera e friabile ed è cotta nel forno elettrico: l’Elogio al pomodoro è una scelta eccellente. Le Nuvole hanno impasti lievitati 48 ore e vengono cotte nel forno a vapore: sono proposte in 4 o 8 spicchi, consentendo così una degustazione più articolata. Tra quelle insolite e creative da provare quelle con un impasto di riso e orzo dall’alveolatura accentuata. Golosissima quella con la tartare di Fassona e crema di Gorgonzola. Non da meno quella con guancialino brasato: da abbinare volendo, ma non necessariamente, ai gamberi rossi siciliani".

Rise Live Bistrot, Vimercate - "Indirizzo brianzolo imperdibile per i cultori dei prodotti di qualità e a km 0. Scorrendo le proposte del locale, infatti, si capisce l’accurata ricerca degli ingredienti. A partire dalle farine per gli impasti, biologiche e macinate a pietra e al topping delle pizze, tonde e dal cornicione alto e soffice, proposte anche in tranci per degustazione. Una creatività intelligente è alla base delle combinazioni sulle pizze (anche con farine di riso rosso e con farro monococco) ma anche sui crostoni di pane e negli hamburger. Una pizza gourmand? La Beppe non vuole con fiordilatte, pancetta Antica Corte Pallavicina, fragole fresche bio, Parmigiano Reggiano e aceto balsamico. Altro concetto non di facciata è la sostenibilità che il Rise promuove attraverso il plastic free e anche il “coperto zero” perché, come recita il menu, si paga solo ciò che si consuma" si legge nella "bibbia" del gusto firmata Gambero Rosso.

Anche Pizzaut nella guida

Anche Pizzaut è stato recensito nella guida del Gambero Rosso, con il locale di Cassina de' Pecchi anche se recentemente è stata aperta un'altra sede a Monza. "Un ambiente creato a misura di chi ha problemi di autismo. Da qui nasce l’idea di Nino Acampora, padre di un bambino affetto da disturbo dello spettro autistico, ovvero quella di offrire formazione e lavoro a ragazzi e ragazze desiderosi di darsi da fare, ma secondo i loro tempi e le loro possibilità. Una pizzeria “speciale” quindi PizzaAut, nella quale negli anni anche le pizze sono diventate sempre più buone: genuine, semplici, prodotte con ottime farine e ingredienti di qualità. Hanno forma rettangolare, da pala, lunghe lievitazioni e texture croccante. L’insegna è un vero laboratorio di crescita, perché il piatto più famoso al mondo, la pizza, è tale perché conviviale e nel progetto di Acampora la convivialità è inclusione sociale (nel progetto anche una seconda pizzeria a Monza, due food truck e un’accademia). La vera forza del locale è nel servizio: la brigata è sveglia e sempre sorridente".