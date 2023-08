Pizzoccheri, un piatto amato anche d'estate: ecco i 10 migliori ristoranti dove mangiarli

Chi l'ha detto che i pizzoccheri sono un piatto invernale? Simbolo della cucina tradizionale, amatissimi in tutte le stagioni e protagonisti di molte sagre i pizzoccheri sono uno dei piatti più amati in assoluto. Dove possiamo mangiare in Lombardia un buon piatto di pizzoccheri? Prima di procedere con l'elenco è doverosa una menzione speciale all'Accademia del pizzocchero di Teglio, di cui viene riconosciuta la fondamentale importanza nel preservare la ricetta dei pizzoccheri e portare questo piatto della tradizione enogastronomica locale praticamente in tutto il mondo. Quelli che proponiamo sono solo suggerimenti, cercando di includere (oltre ovviamente a Teglio - dove sono sempre eccellenti) altre città in Lombardia.

La lista dei 10 ristoranti che proponiamo è stata stilata dalla rivista specializzata "La cucina italiana", per loro sono i migliori della Lombardia dove mangiare un ottimo piatto fumante della ricetta valtellinese.

Consigliati per voi

- Tira, Mola e Meseda (via Gabriele Castellini 17,Como)

- Taverna ai Poggi (vai ai Poggi 14 Lecco)

- Al Filò ( via Dante 6 Bormio)

- Crotasc (via Don Primo Lucchinetti, 63,Mese)

- Lanterna Verde ( Frazione S. Barnaba, 7, Villa di Chiavenna)

- Il Cantinone (via Antonio De Giacomi, 39, Madesimo)

- Altavilla (via ai Monti 46, Bianzone)

- Crotto Valtellina (via Fiume, 11, 21046 MalnateVarese)

- Taverna valtellinese (via G. Tiraboschi, 57, 24122 BergamoBergamo)

- Osteria Valtellina (via Privata Taverna, 34, Milano)

Nb. I menù possono cambiare pertanto consigliamo sempre di accertarvi col locale in questione che quel giorno siano in programma: in tal caso saranno buonissimi!