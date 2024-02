L'orto verticale più grande d'Europa non sarà più in Brianza

La Planet Farms punta a rinascere dalle ceneri. Ma il futuro dell'azienda di Cavenago il cui stabilimento produttivo è stato divorato da un incendio di notevoli proporzioni lo scorso 22 gennaio non sarà, almeno per il momento, in Brianza. Il sito produttivo divorato dal fuoco qualche settimana fa infatti è fermo: nell'orto verticale più grande d'Europa non si coltivano più germogli e insalate. E dopo il rogo adesso la società - che in Brianza impiegava 100 dipendenti circa - ha deciso di puntare tutto sul nuovo stabilimento in costruzione a Cirimido, nel comasco.

E per i 100 lavoratori del sito di Cavenago al momento l'azienda ha deciso di non ricorrere alla cassa integrazione, come reso noto in una comunicazione ufficiale. “A poco più di due settimane dall’incendio che ha coinvolto lo stabilimento di Cavenago, l’azienda ha deciso di non ricorrere alla cassa integrazione, sebbene quanto accaduto lo consentirebbe. Tutta l’azienda è ora concentrata verso la realizzazione del nuovo stabilimento, a cui ciascuno contribuirà con la messa in campo delle proprie capacità professionali” spiegano da Planet Farms. La produzione riprenderà solo quando sarà pronto e inaugurato il sito di Cirimido.

Il nuovo orto verticale, più grande di quello della Brianza

Il nuovo impianto, che sarà operativo a partire da fine luglio, avrà dimensioni doppie rispetto a quelle di Cavenago – sorgerà su un’area complessiva di 40.000 mq, di cui 11.500 dedicati allo stabilimento, con una superficie netta di coltivazione pari a 20.000 mq – consentendo a Planet Farms di compiere un ulteriore passo in avanti in termini di innovazione tecnologica, efficienza e produttività. I team tecnici dell’azienda – ingegneristico, agronomico e software – hanno concluso la definizione degli impianti e l’attuazione di una serie di test volti a implementare e ottimizzare ulteriormente le dotazioni tecnologiche già impiegate nello stabilimento di Cavenago. L’obiettivo di queste attività è stato anche quello di acquisire dati sempre più precisi e puntuali, per garantire nel nuovo impianto un monitoraggio dettagliato e costante del prodotto e di tutti i parametri di crescita.

“In queste settimane, il folto team di ingegneria e R&D è al lavoro con l'organizzazione delle attività di installazione, allestimento e avviamento dell'impianto. Dal punto di vista energetico, lo stabilimento di Cirimido rispecchierà il credo di Planet Farms in termini di efficienza e sarà alimentato anche tramite fonti energetiche rinnovabili, tra cui un impianto fotovoltaico che occuperà una superficie di circa 8.000 mq” specificano dall’azienda.