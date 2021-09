A Concorezzo sbarca il plogging per ripulire la città correndo

Fa bene al corpo ma anche all'ambiente. A Concorezzo arriva il plogging, l'attività ludica sportiva inventata in Svezia che consiste nella raccolta di piccoli rifiuti mentre si corre o si cammina. L'Amministrazione comunale ha infatti stretto un accordo con Cem Ambiente in supporto di quanti vorranno dedicarsi, in modo continuativo, a questa attività che combina l'esercizio fisico con la pulizia di strade e parchi.

I volontari potranno infatti iscriversi al registro comunale di “plogger” così da ricevere il kit composto da guanti, pettorina con il logo e sacchetti per poter dedicarsi al plogging in modo sicuro.

"Il Plogging rappresenta una delle modalità di intervento dei cittadini in favore del territorio- ha commentato l'assessore all'Ambiente Silvia Pilati-. Concorezzo ha grandi potenzialità sotto questo punto di vista considerato l'alto numero di runner e di società sportive in città. L'appello che rivolgo ai concorezzesi è quindi quello di partecipare a questo genere di attività.

Come amministrazione comunale il lavoro continua e non mancheremo di dare seguito a iniziative come quella della giornata ecologica Plastic Free della scorsa estate, per tenere alta l'attenzione sulla tematica ambientale. Non solo. Procede molto bene anche l'iniziativa "Concorezzo Pulita", che da aprile/maggio coinvolge i cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza in lavori di pulizia di strade e parchi. I percettori di reddito stanno facendo un ottimo lavoro".

Per ritirare il kit occorre inviare una mail a ecologia@comune.concorezzo.mb. it