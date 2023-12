A Monza e Brianza ci sono meno ristoranti che nel resto d'Italia (ma non è proprio così)

Due ristoranti ogni mille abitanti in quella che è ritenuta la provincia con una tra le più alte densità industriali e abitative. Circa 874mila residenti, un'estensione di 405 chilometri, 55 comuni e... pochi ristoranti. Almeno secondo i dati elaborati e riportati dalla classifica de Il Sole 24 Ore che, come ogni anno, analizza la vivibilità del territorio nelle 107 province d'Italia. E Monza e Brianza, quest'anno ha conquistato il nono posto in clasifica. Ma spicca oltre che per essereuna delle province più ricche d'Italia anche per essere il territorio che, numeri alla mano, ha meno ristoranti.

Secondo i dati elaborati nella classifica infatti Monza e Brianza è l'ultima provincia d'Italia per la presenza di attività di ristorazione, comprese quelle su ruote e mobili quindi i food truck: ci sono due ristoranti ogni mille abitanti. E lo stesso - anzi qui il numero è lievemente inferiore - vale per i bar.

Ma quanti sono i ristoranti a Monza e Brianza?

Secondo i dati del registro Imprese della Camera di Commercio di Monza e Brianza il settore turistico - che al suo interno comprende anche le attività di ristorazione che sono all'incirca l'80% del dato aggregato - conta 3.409 imprese attive, in calo dell'1 per cento in un anno, tra il 2021 e il 2022. Ci sono pochi ristoranti quindi e le attività di anno in anno diventano sempre meno.

"In quattro anni abbiamo perso circa 300 aziende dal 2019 perchè nell'era pre-covid l'aggregato turismo-ristorazione a Monza e in Brianza contava 3.494 attività di cui appunto 8 su 10 erano ristoranti" ha spiegato Vincenzo Butticè, vicepresidente vicario Associazione Professionale Cuochi Italiani, chef e titolare del ristorante Il Moro di Monza, locale rinomato e recensito anche nella guida del Gambero Rosso tra gli indirizzi monzesi da non perdere.

Ma per Butticé la Brianza non ha pochi ristoranti ma una geografia di distribuzione dei locali che riflette la densità abitativa e attrattiva della provincia. A Monza, per esempio si concentrano circa 350 attivià tra bar e locali di ristorazione mentre ci sono alcuni dei 55 comuni della Brianza dove i ristoranti scarseggiano perchè manca la clientela perchè i comuni hanno mano abitanti e la attività sono di meno.

E se manca la domanda di conseguenza viene meno l'offerta. "La Brianza è un territorio specifico molto particolare: abbiamo la città di Monza e 10 comuni attaccati al capoluogo dove si concentra più o meno la più alta densità abitativa e poi c'è un'estensione del territorio dove si registra una densità minore. E qui la minore concentrazione abitativa non permette la redditività del servizio" ha spiegato Butticé rileggendo, sotto un altro punto di vista, i numeri.

"Nella comparazione tra Monza e Brianza e Milano che è una realtà comopolita siamo più indietro dal punto di vista della ristorazione ma anche sul nostro territorio ci sono dei casi in Brianza particolarmente performanti nell'aver inserito il concetto di neo-ristorazione con un modello aziendale funzionante redditizio" ha aggiunto. "I servizi di somministrazione sono minori in Brianza ad eccezione del bacino di utenza concentrato su Monza perchè a parte quei quattro chilometri, nel resto della provincia la concentrazione urbana è minore e utilizzare come parametro mille abitanti non correlandolo con la densità abitativa è fuorviante" conclude.

La crisi della ristorazione

Ma il settore della ristorazione, non solo in Brianza sta vivendo un modello di crisi e le prospettive anche per il futuro non sono rosee. Mentre prende sempre più piede il modello di neoristorazione dove il cliente (sulla scia dei grandi fast food) è parte del processo produttivo, la ristorazione tradizionale dalla trattoria al ristorante di livello, fa più fatica. "Ci sono difficoltà maggiori legate all'impennata dei costi, la penuria di risorse umane che diventa condizionante e un territorio con una vocazione turistica relativamente bassa" spiega Butticé. "Perchè anche se abbiamo richiami importantissimi con l'autodromo, il Gran Premio, la Villa Reale il Monza Calcio e le attrazioni del centro non abbiamo un flusso turistico importante e il ristoratore monzese e brianzolo fa della fidelizzazione il suo driver portante e se lavori sulla fidelizzazione crei uno tsunami nel target di riferimento e la difficoltà è proprio questa".

"E se devo affrontare la crisi cosa faccio? Tocco gli standard identitari della mia azienda gastronomica oppure sopperisco con acquisti di prodotti di una gamma maggiore che richiede un livello minore di lavorazione perchè pronta all'uso (ad esempio una patata tagliata e surgelata)?" riflette Butticé. "Il 60% delle persone che sono clienti di ristoranti della sera esce per soddisfare un bisogno di socialità: a prescindere da quello che mangiano, due amici stanno bene con salame e vino. Il cibo è un driver ma passa in secondo piano" prosegue lo chef allargando il discorso sulle differenze tra il modello della ristorazione tradizionale con l'aumento dei costi e la complessità della gestione delle risorse umane che è meno concorrenziale sotto aspetto economico rispetto alla neoristorazione che ha la possibilità di far ruotare i tavoli. In trattoria un cliente trascorre la serata, se mangia low cost parte del budget lo può impiegare per un after dinner. E la qualità? La qualità è un valore relativo e varia in base a quelo che il cliente cerca e si aspetta.

Il segreto del successo

E proprio la corrispondenza tra il servizio offerto e la coerenza con le aspettative del cliente è il più grande segreto del successo di un'attività per lo chef Butticè. Almeno lo è per il suo ristorante che negli anni ha collezionato diversi riconosimenti e menzioni. "L'equilibrio è la ricetta vincente de Il Moro. La qualità e il servizio che tu produci sono soggetti al parare e al giudizio dei singoli e ogni singolo ha il suo vissuto. Se la qualità è percepita come coerente rispetto al prezzo si continua a lavorare, se quel rapporto qualità prezzo non è percepito coerente il locale si svuota. Se c'è un segreto che mi piace condividere è equilibrio: la percezione che ogni singolo cliente e ogni tavolo deve avere da ciò che si somministra. Non solo dalla qualità tecnica degli ingredienti, a volte il come è più importante del cosa. Il trucco deve risidere nel 60% nel servizio di sala e accoglienza e dal contatto dove le persone (e non numeri) devono sentirsi accolte. Se il cliente si sente un numero e ti deve dare dei soldi e non può usufruire di un servizio tailor made - letteralmente fatto su misura - la percezione della qualità diminuisce. Se gli standard in cucina hanno una loro ragione d'essere , standard devono esserci anche in sala e deve servire a soddisfare il cliente".

I ristoranti monzesi si riempiranno per le feste?

Non troppi ristoranti ma pieni. Almeno per festività. "Il mercato della ristorazione c'è e sta rispondendo. Molti colleghi stanno viaggiando, come noi, a pieno ritmo e regime. Il discorso non è tanto dicembre perchè in questo mese c'è lavoro e opportunità e cause di spesa maggiore ma il problema c'è quando la domanda subirà un ridimensionamento e non sarà un momento roseo" spiega Butticé. Perchè anche se l'offerta gastronomica negli ultimi vent'anni a Monza e Brianza si è evoluta ed è crescita il problema è un altro. "Il clima di fiducia sta diminuendo e il mercato e le famiglie risentono dei troppi elementi di incertezza".

E il segreto spesso sta nel ridurre: non il numero dei locali o delle attività ma delle proposte sulla carta. "Molti ristoratori pensano che avere una carta lunga sia motivo di fidelizzazione ma anche il cliente inizia a vedere negativamente carta ampia e c'è un aspetto legato anche alla dispersione costi del ristoratore. In questo momento il principio vincente è il rapporto 80:20 che permettere all'imprenditore di efficientare la propria produzione e fare con il 20% delle proposte l'80% di fatturato" ha concluso.