In consiglio comunale è già aria di festa e la consigliera legge anche la poesia di Natale

Lunedì sera in consiglio comunale si respirava già l'aria di festa. Tanto che la consigliera di maggioranza Maria Giovanna Porro (Pd) è intervenuta durante la fase preliminare, non per presentare istanze relative a problemi o fatti avvenuti in città, ma ha preferito utilizzare il tempo a disposizione per leggere una poesia di Natale.

Una riflessione sul Natale leggendo la poesia "Il Natale sei tu" attribuita a Papa Francesco. Un momento di silenzio, condivisione ed emozione. Non è la prima volta che la consigliera dem porta in aula i sentimenti: nei mesi scorsi aveva ringraziato pubblicamente tutti i colleghi per la vicinanza in seguito a un grave lutto trattenendo a fatica le lacrime. Nella serata di lunedì 18 dicembre ha mostrato la stessa sensibilità leggendo la poesia per far riflettere l'aula sulla vera essenza del Natale.