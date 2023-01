Il borgo sul lago dove il tempo sembra essersi fermato che ha incantato anche la Ferragni

Un panorama unico, con la vista sul lago da ammirare da splendide chiese. Pognana Lario è uno dei borghi del comasco tra i più belli ma forse meno conosciuto. Almeno fino a qualche giorno fa, quando è trapelata la notizia che a comprare casa qui è stata proprio Chiara Ferragni. Ma perchè Pognana, un luogo forse meno noto alle abituali rotte turistiche, è così affascinante? Anche per una gita in giornata, non distante da Monza. La guida per raggiungere Pognana Lario e scoprire i suoi gioielli è stata pubblicata da Maurizio Pratelli su Quicomo.it.

Come arrivarci

Pognana si raggiunge da Como in auto in 20 minuti e se si parte da Monza in circa un'ora. La troviamo subito dopo Faggeto Lario, in uno dei punti dove il Lario si apre a una vista mozzafiato. Lasciando la Statale Lariana, si sale da via Aldo Moro per 500 metri. Da lì si prosegue a piedi seguendo il percorso che, attraversando i vecchi borghi di Pognana, conduce prima alla chiesa SS. Trinità e poi alla chiesa di San Rocco.

Cenni storici

Durante il Ducato di Milano, il comune di Pognana fece parte della pieve di Nesso, feudo di Lucrezia Crivelli dal 1497 e della famiglia Casnedi dal 1647 fino al 1787, anno della morte dell'ultimo erede maschio che determino il ritorno del feudo tra le disponibilità della Regia Camera del Ducato. Già nel primo quarto del XVI secolo Pognava risultare formare un unico comune con la località di Quarzano, la quale risultava formare un'entità comunale a sè stante già nel 1335. Nel 1751 l'unione amministrativa risultò comprendere anche Canzaga. Nello stesso anno, il territorio comunale comprendeva anche il cassinaggio di Rippa. Un decreto di riorganizzazione amministrativa del Regno d'Italia napoleonico datato 1807 sancì, per il comune di Pognana, l'annessione di Lemna e Palanzo.La decisione fu tuttavia cancellata dalla Restaurazione.

Pognana e le sue chiese

A Canzaga nella chiesa di San Rocco si può ammirare un ciclo di affreschi eseguito alla fine del Quattrocento da Bartolomeo Benzi oltre alla vista sul Lago di Como che qui si apre da sud a nord. Dall chiesa della SS Trinità, con il suo incredibile sagrato, ci viene offerto un altro panorama incredibile del Lario. Infine la chiesetta di San Miro, nella frazione di Rovasco, conserva un’immagine di San Cristoforo e una Madonna allattante all’interno di rara fattura duecentesca.

Il borgo

Articolato in cinque nuclei (Canzaga, Rovasco, Quarzano, Riva e Pognana) il paese si caratterizza in due particolarità: le atmosfere di altri tempi delle viuzze e gli interventi di recupero attuati su cave di pietra esaurite. Di interesse, oltre agli affreschi di alcune casa, troviamo ceratmente la "fontana vegia" e l'antico lavatoio. Ma sono tutte le viuzze con i loro archi e le case incollate una all'altra a rendere questo borgo assolutamente affascinante. Di particolare interesse ambientale e architettonico le strade interne ai centri storici delle frazioni nelle quali è possibile ammirare affreschi, portali in granito e balconcini in ferro battuto.Ed è qui che un tempo, fino agli anni 50' e 60' che si sviluppava il centro artigianale di Pognana: nel loro girovagare per i paesi del lago si fermavano- come ricorda una targa a "Ul punt di cavar" anche l'arrotino, lo stagnino, l'impagliatore di sedie, il riparatore di ombrelli. Ai loro caretteristici richiami, i pognanesi portavano gli arnesi e gli oggetti da riparare.

lago como pognana borgo lavatoio mp.jpg-2

Passeggiate

Di interesse paesaggistico il sentiero pedonale da Pognana a Palanzo dal quale oltre ad ammirare il panorama del lago è possibile apprezzare la presenza di vecchi cascinali. Nel calendario delle sagre ricordiamo la sagra degli gnocchi, conosciuta a livello nazionale. Un luogo splendido da visitare in ogni stagione.