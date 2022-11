Alpini "sfrattati": niente castagne e vin brulé in piazza

Il prossimo 19 novembre niente castagne e vin brulé per beneficenza per gli alpini. Le penne nere del Gruppo alpini Monza centro si sono viste cancellare il consueto appuntamento con caldarroste e vin brulé in piazza per raccogliere fondi da destinare ad attività benefiche.

C'è amarezza nelle parole di Andrea Melzi, capogruppo degli alpini Monza Centro. "Come Gruppo alpini Monza centro ogni anno abbiamo organizzato la castagnata per raccogliere fondi da destinare in beneficenza - spiega Melzi a MonzaToday -. Abbiamo ottenuto i permessi del caso e pagato l'occupazione del suolo pubblico. Ma a pochi giorni dall'evento ci è stato riferito dagli uffici comunali che tre giornate di fila in piazza con vin brulé e caldarroste erano troppe".

Infatti la Sezione alpini di Monza sarà già in piazza con marroni e vino caldo (sempre con finalità benefiche) il 12 novembre in piazza Roma e il 13 novembre in piazza Trento e Trieste. Il fine settimana successivo sarebbe stata la volta del Gruppo alpini Monza centro. "Scusate ma il 19 novembre ci è stata cancellata la nostra consueta castagnata con vin brule' su richiesta del comune di Monza......senza parole spiace per chi avrebbe ricevuto fondi ed a chi come la Croce Rossa Italiana si era offerta di venire con noi in piazza per dimostrazioni su rcp e disostruzione ....." si legge sul profilo Facebook del Gruppo alpini Monza Centro.

Parrebbe che all'origine ci siano diversi problemi organizzativi e di richiesta di ulteriori permessi."A noi in precedenza non era mai stato detto nulla".

Ma intanto il Gruppo alpini Monza centro non si ferma. "Non si fermano gli alpini - ricorda Melzi -. Siamo sempre presenti in numerose attività, in prima linea nel volontariato e nella protezione civile. Presenti ogni volta che c'è bisogno di aiuto e di collaborazione". E intanto Melzi invita i monzesi (e non solo) il prossimo 16 novembre alle 21 al Binario 7 a Monza dove si svolgerà un incontro sulla storia del 150 anni degli alpini con lo storico Gianni Oliva e con il tenente colonnello Mario Renna ufficiale del Genio alpino.

La redazione di MonzaToday è in attesa di ricevere dal comune di Monza chiarimenti in merito alla vicenda.