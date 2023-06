"Cari politici di destra non negate la nostra esistenza": la risposta del politico monzese alla frase choc sui gay

Quella frase choc ha sollevato il polverone: “Ho più amici gay che forse tu. E li tratto come tratto qualsiasi altra persona normodotata”. Quelle frasi pronunciate durante il consiglio comunale di Lissone dalla consigliera Maria Grazia Scafiddi (Fratelli d’Italia) durante la discussione per l’adesione della cittadina brianzola alla Rete Re.A.Dy. (la rete delle pubbliche amministrazioni contro le discriminazioni di genere e sull’orientamento sessuale) ha scatenato il putiferio.

Una frase che non ha lasciato indifferente Giorgio C. , il politico monzese che nelle ultime elezioni comunali si era candidato con il centrosinistra e che sabato ha partecipato al Pride e ha raccontato a MonzaToday il difficile percorso prima di arrivare al coming out. Così che all’indomani dell’episodio del consiglio comunale di Lissone ha inviato una lunga lettera alla nostra redazione.

"I diritti Lgbt non sono una carnevalata della sinistra"

“Perché dobbiamo ancora manifestare per 'poter dire tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge?' Qualcuno potrebbe sostenere che è una questione politica della sinistra, o una carnevalata. Purtroppo, non è così: ci sono ancora problemi molto importanti da affrontare che vanno oltre il muro dell’ipocrisia e del buonismo che spesso viene spacciato come aiuto ma che porta solo a commiserazione. Spesso mi chiedo come un politico di destracentro LGBTQI+, o una persona che a parole si ritiene liberale o democratica, possa accettare che sia un obbligo o un dovere insultare una persona solo per il proprio orientamento o per il genere, per poi non parlare del problema delle diversità culturali”.

"A destra mancano dignità e coraggio"

“A destra dove sono la dignità e il coraggio di dire, sono per esempio gay e non voglio più nascondermi, voglio avere una famiglia senza pensare che la famiglia sia quella fantomatica invenzione di quella tradizionale, creata da politici per uso e consumo della politica stessa ed utilizzato come strumento per rivendicare un modello che non è mai esistito. Quale problema sorge se due persone decidono di unirsi civilmente, o che un gruppo chiede l’equiparazione al matrimonio? Nessuno, perché il nostro codice civile non ha mai specificato che il matrimonio è tra uomo e donna. Solo perché è in vigore una norma si deve per forza contravvenire alla sua applicazione o non applicarla solo a scopo politico, ottusità e credo ideologico? Un matrimonio LGBT cosa farebbe perdere? La pensione? Meglio non andare oltre per evitare di toccare altre sensibilità”.

"Perché devo accettare di essere insultato?"

“L’Italia è una Repubblica senza religione di Stato, quindi l’alibi del credo religioso dovrebbe essere messo in secondo piano rispetto agli interessi delle persone e della laicità dello Stato. L’ideologia politica, direi piuttosto la necessità di trovare un nemico pur di spostare le attenzioni verso altri aspetti che farebbero perdere voti, porta a questi risultati di odio, mancanza di rispetto della centralità dell’individuo e di conseguenza della comunità. Perché devo accettare che un individuo possa insultarmi dicendomi “Brutto F…o di M..” senza che nessuno possa difendermi, o che possa venire condannato? C’è una piccola differenza tra la libertà di espressione e il rispetto della persona chiunque sia”.

"No alle famiglie di facciata"

“Perché si preferisce non voler dare in adozione bambini a coppie stabili e consolidate “same sex”? Senza entrare nel merito, penso che sia una questione di pregiudizi, paure infondate, stereotipi nati dai media e da percezioni vecchie e purtroppo cementate nella mente degli individui. Quello che a dire dei politicanti è il motivo della perversione e del cattivo ambiente in cui vivrebbe un bambino, è molto discutibile perché abbiamo situazioni al limite dell’incredibile, dove famiglie etero normate mantengono di nascosto stili di vita oltre a quello immaginato dal politico di destra. Famiglie, che agli occhi della gente sono perfette persone casa e chiesa, pubblicamente considerano con disapprovazione certi comportamenti ed orientamenti mentre nella loro vita diventano abitudini e riti da consolidare, ripetere e praticare nel tempo. Questi comportamenti privati alla fine vanno oltre i comportamentiche temono delle coppie lgbt. Questi atteggiamenti rappresentano modelli omologati che fanno parte di un vecchio modo di vivere che a prova dei fatti è quello che piace ancora oggi soprattutto in provincia (Vizi privati e pubbliche virtù). Per poi non parlare delle famiglie di facciata dove entrambi o uno dei partner è lgbt ma dove l’orientamento viene negato, represso o vissuto privatamente per l’interesse della famiglia, interessi economici e soprattutto di accettazione da parte della gente”.

"Ancora tanta violenza contro la comunità Lgbt"

“Quanti giovani, ancora oggi vengono picchiati, cacciati di casa, costretti a negare il proprio orientamento e o genere per fare contenti i genitori davanti ad un idilliaco quadro famigliare che non crei scandalo agli occhi della gente? Perché non si vuole dare ai giovani un’opportunità migliore della nostra, quella di vivere felici senza nascondersi e negarsi? Perché a volte si preferisce commiserarli piuttosto che metterli in prima persona a portare avanti le idee e condividere i valori? Perché devono essere derisi se pensano all’ambiente e altri valori che non possono piacere a tutti? Ascoltiamoli e cerchiamo di dialogare senza metterci muro contro muro. Perché si utilizzano i giovani per farsi vedere interessati ma alla fine sono solo facciata e un fisico da esporre possibilmente silenzioso e facilmente da gestire, o che viene fatto passare per perfetto deficiente? Per i giovani e giovani di testa, mi verrebbe in mente il Mio canto Libero di Battisti Mogol “in un mondo che non ci vuole più il mio canto libero sei tu…”e concludendo con una nota canzone di Masini del 1993 da cantare tutti insieme “Ero uno di quei figli sognatori adolescenti che non vogliono consigli e rispondono tra i denti …”

"Dobbiamo diventare costruttori di ponti"

“Un giovane può sembrare a volte sfacciato, istintivo, che non sa comunicare al mondo, ciò non è vero è l’adulto che non vuole o non sa capirlo. Perché dobbiamo scandalizzarci di queste generazioni fluide interconnesse con il mondo? Questa fluidità l’avesse avuta la mia generazione e quelle successive o precedenti, forse non staremmo ancora qui a chiedere a persone etero di difenderci ed aiutarci solo perché non si vuole o non si osa farlo, perché si ha paura o si teme il giudizio. I giovani devono essere consapevoli delle proprie opportunità e possibilità, godere e responsabilizzarsi per nuovi ideali da condividere. Quindi è necessario partecipare al Pride per portare avanti valori condivisibili, aprire le menti delle persone facendoci noi primi divulgatori di noi stessi, facendo capire che non siamo macchiette o cantanti multicolor attempati. Forse dovremmo diventare costruttori di ponti e vivere il nostro tempo adeguandoci a ciò che ci chiede la società che cambia, come avviene in altri Stati Europei! Le paure altrui non servono a nulla, spesso sono solo frutto di ignoranza, mancanza di intelligenza e paura di perdere qualcosa".