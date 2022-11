"Caro sindaco Sala la metrotranvia Varedo-Milano la puoi aprire già domani"

La Lega ancora sulle barricate per riattivare la metrotranvia Varedo-Milano. Andrea Monti, vice capogruppo del Carroccio al Pirellone, chiede al sindaco di Milano Beppe sala l'apertura di un tavolo di lavoro. Obiettivo: riattivare il prima possibile quel servizio di trasporto che era molto utilizzato dai brianzoli.

“Milano la smetta di fare orecchie da mercante - dichiara Andrea Monti -. Già domattina si potrebbe riaprire la tratta Varedo-Milano”. Il leghista brianzolo schiaccia il piede sull'acceleratore e chiede un intervento e una collaborazione concreta da parte del sindaco di Milano. “Il Comune di Milano dia una risposta pronta e celere a Luca Santambrogio presidente della provincia di Monza Brianza - incalza -. Attendiamo ormai da diverse settimane che Beppe Sala dia seguito a quanto comunicato a tutti i comuni interessati, vale a dire la disponibilità a riformulare il progetto di manutenzione straordinaria della metrotranvia Milano-Limbiate, limitandola alla tratta Varedo-Milano”.

Nel frattempo, infatti, la provincia brianzola ha inviato al comune di Milano una lettera in cui si chiede l’apertura di un tavolo di lavoro.“È incredibile - aggiunge Monti - come ancora oggi Milano faccia orecchie da mercante, mentre è sempre molto solerte quando si tratta di attaccare regione Lombardia, in ogni occasione. Dobbiamo delle risposte ai cittadini. La linea del tram si può riaprire domani mattina, almeno nella tratta Varedo-Milano. Chiuderla è stata una scelta politica di Beppe Sala, non concordata e condivisa con nessuno”.