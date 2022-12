"Tappeto elastico e frittelle: ecco il Natale della periferia monzese"

Quest'anno, per la prima volta, a Monza gli eventi di Natale sono arrivati anche in periferia. Ma non sono piaciuti a tutti. A San Rocco, infatti, le attrazioni allestite in via D'Annunzio, nella piazza dell'agorà, non hanno suscitato grande approvazione: un tappeto elastico, un'altra attrazione da luna park e lo stand delle frittelle e dello zucchero filato. Peraltro, il brutto tempo, non ha aiutato e in questi giorni la piazza è rimasta vuota.

"Che tristezza: la dimostrazione che da parte dell'amministrazione c'è poca attenzione e sensibilità nei confronti della periferia - dichiarano Salvatore Coletta ed Emilio Dilda, due residenti di San Rocco che hanno contattato la redazione di MonzaToday per sollevare perplessità sugli eventi di Natale a San Rocco -. Non c'è nulla di nuovo: attendevano qualcosa certamente di più natalizio, attrattivo e innovativo per la periferia da sempre penalizzata. Forse il comune con questo allestimento ha pensato agli anziani: queste strutture un tantino datate, riportano gli anziani ai tempi della loro infanzia, quando quegli stessi giochi erano innovativi. Quanta nostalgia, quanti ricordi".

I due monzesi hanno condiviso la loro amarezza anche sui social. "L'assessore Marco Lamperti mi ha rassicurato che in futuro l'evento verrà certamente migliorato. Nel frattempo, però, il Natale a San Rocco sembra più una normalissima sagra di paese che un evento natalizio nella terza città della Lombardia".