150 euro per posteggiare in centro... ma i parcheggi (forse) non ci sono

Ha pagato 150 euro per avere la possibilità di parcheggiare nei pressi della propria abitazione, in centro a Monza, in previsione della "rivoluzione sosta" decisa dalla giunta Pilotto. Ma in centro gli stalli destinati ai residenti non esistono, e paradossalmente il rischio è proprio quello di non riuscire più a trovare parcheggio.

La polemica riguardo il definitivo addio ai parcheggi privati nel centro storico, con l'istituzione dei soli stalli blu a pagamento a partire dall'1 agosto, non sembra volersi placare. Ed è proprio uno dei residenti del centro, dopo essersi rivolto a Monza Mobilità per richiedere il pass per poter parcheggiare l'auto in strada nei pressi della propria abitazione, a raccontare alla redazione di MonzaToday le sue perplessità nonché la rabbia per una scelta a suo dire "decisamente poco ponderata". "Non mi sembra logico essere obbligati a pagare 150 euro di pass senza nemmeno poter avere poi la certezza di trovare un parcheggio libero - ha spiegato il residente - a Monza, diversamente che altrove, non sono stati infatti previsti parcheggi per i residenti. Di conseguenza, se gli stalli blu dovessero essere tutti occupati, non avrei comunque la possibilità di parcheggiare. E a quel punto possedere il pass non mi tornerebbe utile".

Monza Mobilità: "I residenti parcheggiano se c'è posto"

Una riflessione, quella del residente, confermata anche dagli uffici di Monza Mobilità (cui molti cittadini residenti nel centro storico in questi giorni si sono rivolti per esprimere le proprie perplessità). Che, sempre a Monza Today, hanno ribadito il funzionamento del pass. "Chi possiede il pass ha diritto di posteggiare negli stalli blu in centro, laddove però questi risultino liberi - hanno infatti chiarito da Monza Mobilità - Il pass non significa avere automaticamente a disposizione un parcheggio personale". Ergo, se si ha il pass e si abita in centro si ha diritto a parcheggiare liberamente nelle strisce blu (nell'area compresa tra le vie Manzoni, Visconti, Aliprandi, D'Azeglio e Appiani). Ma se i parcheggi dovessero essere tutti occupati allora il pass ce lo si può rimettere in tasca ed è necessario andare a cercare posto altrove per lasciare l'auto in strada.

Opposizioni all'attacco

Una situazione controversa, frutto di una scelta politica ampiamente criticata dai monzesi (e appunto da chi vive e lavora in centro), non solo sui social. E per la quale anche la politica è scesa in campo. Il centrodestra coalizzato (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Lista civica Noi con Dario Allevi) hanno organizzato una raccolta firme per dire no a questa decisione che successivamente si amplierà anche ad altre zone strategiche della città. Invece il consigliere Paolo Piffer (Civicamente) ha presentato in consiglio comunale una mozione per chiedere che venga abolito il privilegio del parcheggio gratis in centro a sindaco, assessori e consiglieri.

Sulla questione pass, in particolare, a intervenire sono stati i consiglieri del Gruppo Misto Francesco Cirillo e Martina Sassoli: “Come nella miglior tradizione - hanno dichiarato - il centrosinistra si insedia alla guida della città e fa l’unica cosa che sa fare: cassa. Anche questa volta, imbellettando la delibera all’insegna della sostenibilità viabilistica, ci si rende conto che in realtà stanno solo aumentando le tariffe, sia in termini di costo orario, sia in termini di numero di pass residenti. Le persone non solo dovranno pagare di più la sosta, ma saranno obbligate a pagare un pass per poter lasciare la macchina nei pressi di casa propria. Ma ancora di più, le zone soggette a pass (con le strisce gialle) sono quelle in cui vige il divieto di sosta per il lavaggio strade, reintrodotto proprio dalla giunta Pilotto. Risultato: il cittadino paga ma poi non ha il parcheggio.”

Parcheggi solo a pagamento. Disco orario abolito. Divieto di sosta nelle zone dove è stato reintrodotto lavaggio strade. Per chi vive o lavora in centro, la rivoluzione sosta potrebbe davvero essere una "dannazione".