"Ecco che cosa c'è dietro a quel risotto alla milanese a 20 euro che prepara anche mia nonna"

“Le mele marce ci saranno sempre, nella ristorazione come in qualsiasi altro ambito o professione, ma possono essere isolate (il che è un bene per i clienti e per gli stessi colleghi onesti). Allo stesso modo, bisognerebbe comprendere a fondo quello che sta dietro ad una professione e alle sue dinamiche: dietro a 20 euro per un risotto alla milanese che "fa anche mia nonna" ci sono costo delle materie prime, costo del personale, costi fissi come elettricità o affitto, sperimentazione e studio specialmente in ristoranti di alto livello, legittimo e sacrosanto utile dell'imprenditore e via discorrendo. Pensateci la prossima volta che uscirete a pranzo o cena”.

Questa la conclusione del lungo post che Nicolò Farina, giovane cuoco brianzolo, ha postato sul suo profilo Facebook all’indomani dell’ennesimo episodio di cronaca in merito agli scontrini pazzi. Una lunga analisi quella che fa il giovane cuoco che dopo il diploma all’Istituto alberghiero don Gnocchi e poi quello ad Alma (Scuola internazionale di cucina italiana ) ha subito iniziato una brillante gavetta prima e carriera poi in numerosi ristoranti e che oggi lavora in un noto ristorante svizzero. Nicolò fa un’analisi della vicenda della cliente che in un ristorante della provincia di Como ha chiamato i carabinieri per un sovrapprezzo alla voce del contorno.

“Sono il primo ad aver criticato i tanti ristoratori disonesti che da tempo infangano il buon nome del settore, ma in questo caso sono assolutamente dalla parte del collega - prosegue Nicolò Farina -. Se sei in disaccordo sul supplemento puoi discutere riguardo il pagamento di quest'ultimo, non lasciare il locale senza pagare tutto il pasto che hai consumato e su cui non hai avuto rimostranze. Ho lavorato in tanti ristoranti, in Italia e all'estero, e quanto applicato dal collega in questione sul documento fiscale è la normale prassi. Non è possibile stabilire un prezzo di vendita per ogni ipotetica combinazione di piatti richiesta dal cliente e viene peraltro stabilito un compenso (che deve naturalmente essere corretto e non espressione di raggiro del cliente) al momento dell'ordinazione. Generalmente, si tratta di un sovrapprezzo o, come in questo caso, la somma di entrambi i piatti ordinati. Per riassumerla semplicemente: se tu ordini due contorni, ipotizziamo zucchine e patate che al mercato hanno prezzi differenti di materia prima, starà a me ristoratore decidere il giusto prezzo finale per la tua richiesta, escludendo per ovvie ragioni lo stesso prezzo per tutti i piatti (che hanno, oltre a differenti costi di acquisto, anche differenti costi di realizzazione)”. Nicolò Farina ricorda inoltre l’importanza del dialogo e del confronto civile che molto spesso (e non solo in tema di scontrini pazzi) porterebbero ad esiti favorevoli e tranquilli.

“Qualora doveste riscontrare problemi di qualsiasi natura (un piatto che non vi è piaciuto, un prezzo che ritenete non congruo, troppo tempo di attesa per una portata o altro) vi invito a parlare sinceramente col titolare del locale, cercando di spiegare il vostro punto di vista e capire il suo, chiarendosi civilmente ed evitando di limitarvi a lamentarvene sui social network o portali di recensione in seguito - conclude -. Siamo tutti esseri umani, dotati di intelletto, e non ho mai sentito di clienti uccisi dal ristoratore per una rimostranza espressa in maniera educata e rispettosa. Perché, ricordate, il cliente educato e per bene avrà sempre ragione, ma chi non si comporta in maniera tale può benissimo rimanere a mangiare a casa sua (dove è libero di gestirsi al meglio)”.