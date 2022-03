Salvini col logo di Areu in Polonia, i lavoratori dell'azienda: "Ci sentiamo offesi"

Dopo il 'caso maglietta' per Matteo Salvini sembra esserci un 'caso giubbino'. Al centro di un'interrogazione presentata in Regione, infatti, c'è proprio la giacca indossata dal leader della Lega mentre era in visita nella città polacca di Przesmyl, dove il sindaco lo ha accolto, si fa per dire, sventolandogli sotto la faccia la t-shirt con il ritratto di Putin, che lui stesso aveva indossato anni fa, per rinfacciargli la sua simpatia nei confronti del presidente russo che oggi sta bombardando l'Ucraina.

Il pomo della discordia, in questo caso, è il logo dell'Azienda regionale emergenza urgenza, l'agenzia sanitaria lombarda che si occupa, appunto delle emergenze sanitarie, che è stato sfoggiato da Salvini, insieme a un folto gruppo di alti simboli di sponsor, sul giubbino che aveva al suo arrivo a Przesmyl e che è stato immortalato da foto e video, divenuti peraltro fonte di numerosi meme per via della figuraccia con il sindaco della città, che si è rifiutato di riceverlo.

In particolare, il consigliere del Movimento Cinque Stelle Luigi Piccirillo, ha presentato un'interrogazione per capire se “Regione Lombardia e Areu hanno espressamente autorizzato Matteo Salvini a utilizzare i loghi istituzionali sul giubbotto che lo stesso ha indossato in occasione della sua visita ai profughi ucraini e, in caso contrario, se hanno preso o intendono prendere provvedimenti per dissociarsi dalla scelta del politico, al fine di chiarire ai cittadini che la ‘missione’ politica non è stata organizzata da Areu e Regione Lombardia”.

L'interrogazione dà voce anche alle proteste dei lavoratori di Areu iscritti al sindacato Adl Cobas che hanno espresso dissenso rispetto al fatto che Salvini girasse con il simbolo di Areu. “Ricordiamo - si legge nella nota dei dipendenti di Areu riportata nell'interrogazione - che i giubbotti con il marchio Areu non sono in vendita nelle bancarelle, ma in dotazione ai lavoratori e pagati con i soldi dei contribuenti, Areu è un’agenzia governativa e non un’azienda privata. Vedere Salvini indossare il nostro giubbotto in Polonia davanti alle telecamere di fotografi e giornalisti con il sindaco di Przemysl, Wojciech Bakun, in un’operazione propagandistica, ci ripugna e offende come lavoratori e lavoratrici. Salvini con quel giubbotto sottratto impropriamente, compromette l’immagine di Areu e dei suoi lavoratori e lavoratrici nei confronti di tutti i cittadini”.