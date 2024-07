"Più traffico e un colpo per i piccoli negozi": a Monza non tutti vogliono il nuovo polo commerciale

Il piano attuativo adottato in giunta e destinato a portare nell’ex Fiera due nuovi supermercati sta sollevando diverse polemiche. Due nuovi negozi, tecnicamente due medie strutture di vendita di cui una destinata a generi alimentari. E tutto intorno parcheggi. Per i negozi ma anche per lo stadio dove nelle giornate di campionato i tifosi diretti all’U-Power Stadium per i match del Monza potranno lasciare l’auto e dirigersi sulle tribune.

Il tutto in quell'area che oggi è oggi una distesa di asfalto in parte dismessa che sorge tra viale Sicilia, via Ercolano e viale Stucchi, desolata nel 2019 è acquisitata con asta pubblica da un operatore per circa 5 milioni di euro. Una grande opera di edificazione che però non trova d'accordo tutti.

Comitati civici: "Una pazzia"

In primis i referenti del Comitato civico Sant'Albino - San Damiano per i quali, la presenza di due nuovi supermercati sul viale delle Industrie è una "vera pazzia". "A Sant'Albino continua la totale assenza di servizi. In compenso arrivano a nord del quartiere due nuovi centri commerciali in viale Industrie - dichiarano piccati dal comitato - Dunque nuove auto, nuovo smog in un'area già congestionata e dove sono presenti insediamenti industriali pericolosi. Chiuderanno i pochissimi negozi di prossimità rimasti a Sant'Albino e San Damiano". E anche il fatto che le destinazioni d'uso siano state stabilite dal Pgt della scorsa amministrazione non serve a placare il dissenso dei referenti: "Ovviamente ci spiegheranno che è colpa dell'amministrazione precedente e che non si poteva fare diversamente - concludono - Ci spiegheranno che sono due medie strutture di vendita. Ma una media struttura più una media stuttura fanno una grande stuttura. Che dovrebbe essere vietata, a meno che non sia stata tolta anche quella norma".

Riga, Unione Commercianti: "Attività inutili, servono solo a far chiudere i negozi di vicinato"

Non meno dubbioso circa i reali benefici delle due nuove strutture alla città è il presidente dell'Unione Commercianti di Monza Domenico Riga: "Se nel piano attuativo le destinazioni d'uso sono quelle comprendo che l'amministrazione non possa fare molto - Ma già in occasione del tavolo tecnico nel 2017 avevamo già espresso la nostra preoccupazione per l’eccessivo proliferare delle medie strutture di vendita nel monzesei - Se queste attività sono troppe per numero e dimensioni, infatti, da un lato procurano impatti economici negativi al sistema del commercio di vicinato, dall’altro spesso possono causare il formarsi di nuove frange periurbane di basso valore, accompagnate da consumo di suolo. Per questo motivo, quando si parla di nuova offerta commerciale della media distribuzione, riteniamo sia importante che vengano promossi solo quegli interventi che dimostrino di essere attenti alla riqualificazione del contesto territoriale, economico, distributivo in cui saranno inseriti e di poter lavorare in sintonia con la rete commerciale locale esistente, così da garantire il pluralismo nell’offerta della rete distributiva" .

Di fatto dunque, per Riga, Monza non ha bisogno di altre grandi strutture commerciali. "L'offerta è decisamente eccessiva rispetto alla domanda - aggiunge ancora Riga - In quell'area, a due passi dal cimitero e dallo Stadio e dove il traffico è già probelmatico, ci sono già altri supermercati. Inoltre il commercio online prolifera e se guardiamo ai centri commerciali esistenti oggi in città in termini di affluenza è facile rendersi conto di come si stiano "cannibalizzando" a vicenda. Molti sono praticamente deserti. A rimetterci di più, come sempre, restano però i negozi di vicinato. Che sono costretti a chiudere e che in specialmodo nel centro di Monza, con tutte le difficoltà legate alla mobilità e ai parcheggi, danno luogo a un vero e proprio massacro sociale. Pochi negozi di vicinato significano meno possibilità, soprattutto per le persone anziane, di fare acquisti e socializzare".

"Serve una vera rigenerazione urbana"

"Consideriamo il recupero delle aree dismesse occasione per innestare processi di rigenerazione urbana, per arricchire di funzioni, di servizi, di attrazioni il nostro territorio - conlcude Riga - vediamo la rigenerazione urbana come uno strumento primario per ridare vita a parti della città e per aumentarne l’attrattività, oltre che per limitare il consumo di suolo. Evitando la surrettizia collocazione dei grandi colossi commerciali mascherati da insieme di medie".