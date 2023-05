Il benvenuto del questore a Gianluca Cardile, nuovo dirigente della questura

Alle spalle ha una carriera già brillante e ora guiderà la divisione della polizia ammiinstrativa e sociale.

Nella mattinata di lunedì 8 maggio il questore di Monza e della Brianza Marco Odorisio ha accolto con orgoglio un nuovo funzionario, e per inciso il primo dirigente della polizia di stato Gianluca Cardile, trasferito dalla questura di Milano a Monza per ricoprire l’incarico di dirigente della divisione di polizia amministrativa e sociale.

Entrato in Polizia con la qualifica di agente nel 1997, nei primi anni di servizio Cardile è stato assegnato al primo reparto mobile di Roma per poi passare al reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia. Nel 2003 ha superato il concorso per l’accesso alla qualifica di commissario e, dopo il corso propedeutico all’immissione nel ruolo dei funzionari della polizia di stato, è stato assegnato alla questura di Sondrio come dirigente della Digos. Dal 2008 sino all’ultimo trasferimento Cardile ha prestato servizio presso la questura di Milano ove ha ricoperto diversi ruoli: funzionario addetto Digos, vice dirigente del commissariato sezionale “Centro”, dirigente del commissariato distaccato di Cinisello Balsamo, dirigente del commissariato sezionale “Lorenteggio”, vice dirigente Upgsp e infine.dirigente della centrale operativa della questura. Dopo essersi laureato in giurisprudenza il nuovo funzionario ha seguito il corso di coordinamento funzionari e ufficiali delle forze di polizia alla Scuola di perfezionamento delle forze di polizia e ha poi preso parte al primo seminario di aggiornamento per funzionari Digos e al seminario per funzionari Digos per il contrasto al terrorismo internazionale.

Tra le altre cose Cardile vanta anche alcune esperienze di insegnamento. È stato infatti docente all’università Bicocca di Milano per un seminario di formazione per le forze dell'ordine per ilcontrasto alla violenza contro le donne e nella struttura penitenziaria di San Vittore a Milano per il seminario “Islam e terrorismo”. Ha infine ha svolto attività di docenza per gli allevi agenti della scuola di Alessandria.