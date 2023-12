Hanno allontanato la moglie dal marito che la maltrattava. Permettendole, finalmente, una vita serena.

Nella giornata di mercoledì 29 novembre, al Forum della polizia locale tenutosi a Bergamo, la polizia locale di Seregno ha ricevuto un pubblico encomio per aver gestito in maniera importante un caso di violenza sulle donne (Codice Rosso). La situazione di violenza, appunto, quella consumata all’interno del contesto familiare, dove una donna era vittima degli abusi marito. Grazie al lavoro integerrimo degli agenti, infatti, la donna è stata liberata e il marito è stato poi denunciato.

Il riconoscimento è stato consegnato al comandante Giovanni Dongiovanni, al vicecomandante Mario Coppola, all’ufficiale Massimo Vergani, agli agenti Luigi Galanti, Monica Bonventre, Emanuela Cavallaro, Cinzia Piraino, Dyaln De Magistris, Davide Grillo, GianPaolo Di Palma. Alla premiazione, la delegazione era accompagnata dal sindaco Alberto Rossi e dal vicesindaco e assessore alla Sicurezza William Viganò. Nell’occasione, gli agenti hanno incontrato anche Maurizio Zorzetto, già comandante ed ora in forza al comune di Pordenone e Cordenons.

"Il riconoscimento attribuito alla nostra Polizia Locale conferma l’elevato livello di qualificazione professionale che è stato raggiunto dal nostro Corpo - ha commentato il vicesindaco Viganò - Non è scontato che le donne vittime di stalking e maltrattamenti scelgano la polizia locale come soggetto a cui affidarsi: questa scelta testimonia come si sia instaurata una profonda vicinanza tra i nostri agenti e la cittadinanza. Non è nemmeno scontato che un Corpo di polizia locale riesca, in un caso come questo, a mettere in campo risorse umane e professionali per dare risposte concrete a chi vive un momento tanto particolare e delicato. A nome di tutta l’amministrazione comunale, mi complimento, quindi, i nostri agenti, gli ufficiali e il comandante Dongiovanni per il risultato conseguito e ringrazio per l’impegno con cui hanno affrontato ed affrontano il percorso della qualificazione personale".