Brianza sempre più sicura: dalla Regione oltre 317 mila euro per la polizia locale

Droni, body cam, sniffer ma anche nuove autovetture e camere di sicurezza. Questi, e decine di altri presidi, saranno messi a disposizione degli agenti della polizia locale a Monza e nei comuni della Brianza per garantire più sicurezza ai cittadini.

Sono infatti oltre 317 mila euro i fondi stanziati da Regione Lombardia per i comuni brianzoli e che serviranno per la definizione di numerosi progetti volti a incentivare la sicurezza sulle strade e a supportare la lotta al crimine. A comunicarlo è stato l'assessore regionale alla Sicurezza e alla Protezione civile Romano La Russa nell'ambito di un ampio programma per la sicurezza (con 173 progetti che verranno realizzati in Lombardia) che vedrà la Regione finanziare con ben 2,8 milioni euro l'acquisto di strumentazione (anche tecnologica) per le polizie locali. In particolare, per gli agenti verranno messe a disposizione nuove biciclette elettriche, moto e quasi un centinaio di autovetture (peraltro ecologiche), e ancora nuovi droni, impianti d'allarme, camere di sicurezza, armerie, dash cam e body cam, fototrappole, sniffer e financo etilometri. In aggiunta verranno anche potenziate quasi 200 centrali radio e ogni unità cinofila verrà altresì dotata di una nuova autovettura. Quanto basta, insomma, per far sentire più tranquilli i cittadini, sempre più preoccupati per gli episodi di di criminalità e microcriminalità che sono ormai all'ordine del giorno in tutto il territorio.

In arrivo anche nuovi defibrillatori

"L'importante investimento per le dotazioni strumentali rappresenta il concreto impegno di Regione Lombardia, e in particolare del mio assessorato, a sostegno del lavoro dei vigili lombardi e della sicurezza di tutti i cittadini - ha dichiarato l'assessore La Russa - I nostri vigili potranno dunque disporre di strumenti tecnologici sempre più indispensabili e al passo con i tempi, in grado di agevolare il lavoro degli agenti e di garantire la loro sicurezza in servizio.Tra queste strumentazioni ci sono, tra l'altro, anche nuovi defibrillatori che, sottolineo con orgoglio, già in passato hanno permesso alle nostre polizie locali di salvare diverse persone colpite da attacchi cardiaci. Riteniamo fondamentale insistere su queste tematiche destinando risorse alla sicurezza per supportare i comuni lombardi e aiutare le nostre polizie locali".

I finanziamenti nei comuni brianzoli

Tolti i 30 mila euro che verranno messi a disposizione della Polizia provinciale, ogni comune brianzolo potrà contare su cospicui investimenti che interesseranno le diverse polizie locali. Per Monza, nello specifico, sono stati stanziati 20 mila euro, così come a Limbiate, Brugherio, Giussano, Seveso e Arcore. A Vimercate andranno invece 9 mila euro circa, a Nova Milanese quasi 16 mila euro, a Muggiò 18 mila euro, a Villasanta 10 mila euro, a Bovisio Masciago quasi 10 mila euro, a Biassono 17 mila euro e a Usmate Velate 15 mila euro. E se per Lissone sono stati stanziati quasi 13 mila euro, e per Cesano Maderno quasi 20 mila, agli agenti di Ronco Briantino andranno invece ben 40 mila euro.