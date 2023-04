Comandi della polizia locale all'interno delle stazioni: l'idea del consigliere

E se i comandi della polizia locali finissero nelle stazioni ferroviare? Un'idea che in Brianza è già diventata realtà ma che il consigliere regionale Alessandro Corbetta (Lega) vorrebbe ampliare a un numero sempre maggiore di scali ferroviari. L'annuncio sabato 15 aprile, in occasione del taglio del nastro del nuovo comando di polizia locale di Bevera Briantea. Un unico comando che riunisce gli agenti di Renate e di Veduggio con Colzano e che ha trovato casa proprio nei locali ristrutturati della stazione di Renate.

Da tempo Corbetta sollecita maggiore presenza delle forze dell'ordine sui mezzi pubblici e nelle stazioni così che abbraccia la novità brianzola di dare casa agli agenti della polizia locale proprio all'interno di una stazione ferroviaria. “La Lega in Lombardia continuerà a lavorare sul tema della sicurezza - ha dichiarato il capogruppo del Carroccio dopo il taglio del nastro del nuovo comando -. Vogliamo favorire sempre di più la nascita di comandi di polizia locale all’interno delle stazioni ferroviarie, o comunque incentivare la nascita di sedi di associazioni locali e attività economiche. Siamo convinti, infatti, che il degrado e l'insicurezza, spesso presenti in questi luoghi, si possano risolvere grazie a stazioni più vive e presidiate, così da garantire una maggiore sicurezza per tutti i cittadini che quotidianamente usano i mezzi pubblici per lavorare, studiare e spostarsi in Lombardia”.

Alla cerimonia di inaugurazione del comando della polizia locale Bevera Briantea erano presenti i sindaci dei due paesi (Matteo Rigamonti primo cittadino di Renate) e Luigi Dittonghi (primo cittadino di Veduggio con Colzano), il sottosegretario al ministero dell’Interno Nicola Molteni e il consigliere provinciale Claudio Rebosio.